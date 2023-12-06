Тезка чемпиона мира из Тюмени осужден за наркотики

В Тюмени с наркотиками задержали полного тезку чемпиона мира

Мужчина был задержан ранним утром, он выкинул пакет с наркотиками, но полицейские его нашли Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Тюмени к штрафу в 20 000 рублей за приобретение наркотиков в значительном размере осужден мужчина, являющийся полным тезкой известного спортсмена, чемпиона мира в своей дисциплине. Информация представлена в судебном акте по делу. По данным источника URA.RU, близкого к окружению тюменца, он действительно предстал перед судом после того, как его задержали с запрещенными веществами.

«Обвиняемый умышленно, без цели сбыта, для личного употребления приобрел и хранил наркотическое средство в значительном размере. Преступление им совершено в Тюмени. Подсудимый полностью признал себя виновным. Назначить наказание в виде штрафа в 20 000 рублей», — следует из материалов суда.

Как говорится в акте по делу, мужчина имеет множество наград. Он является обладателем грамоты от президента РФ, неоднократно награждался за высокие достижения в спортивных мероприятиях Тюменской области.

Имя, фамилия и отчество подсудимого полностью совпадают с данными одного из чемпионов мира из Тюмени. Ранее в своем виде спорта мужчина получал золотые медали на соревнованиях в России и Европе, принимал участие в эстафете Олимпийского огня, прошедшей в областной столице в 2013 году.

Источник URA.RU из окружения спортсмена подтвердил, что речь идет именно о нем. По словам мужчины, тюменец получил наказание по нижней планке именно за свои прошлые достижения.

«В суд ему предоставили хорошую характеристику. Даже один из заместителей главы администрации замолвил слово. Ранее он уже имел проблемы с зависимостями, наблюдался в наркодиспансере, потом его сняли с учета в связи с ремиссией. Надеемся, что этот случай будет последним, когда он столкнулся с наркотиками», — отметил источник агентства.