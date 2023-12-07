После стрельбы в школе Брянска погибли два человека

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Досрочное ЕГЭ в Лицее №3. Екатеринбург, егэ, класс, школа, школьный кабинет
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новость из сюжета
Восьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска

В результате стрельбы в школе в Брянске погибли два человека. Об этом рассказали в городской администрации.

«Два человека погибли», — заявили в администрации. Там добавили, что еще четверо пострадали.

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В результате стрельбы в школе в Брянске погибли два человека. Об этом рассказали в городской администрации. «Два человека погибли», — заявили в администрации. Там добавили, что еще четверо пострадали.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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