После стрельбы в школе Брянска погибли два человека

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новость из сюжетаВосьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска
В результате стрельбы в школе в Брянске погибли два человека. Об этом рассказали в городской администрации.
«Два человека погибли», — заявили в администрации. Там добавили, что еще четверо пострадали.
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