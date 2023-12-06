В ЯНАО тундровики получили новое жилье

Дом построили для коренных малочисленных народов Севера
В селе Сеяха Ямальского района (ЯНАО) 34 семьи оленеводов получили новые квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.
«Все квартиры полностью готовы к заселению и комфортному проживанию: выполнена чистовая отделка, установлена сантехника, электроплиты, приборы учета воды и электричества. Во дворе — благоустроенная детская площадка и парковка», — сообщили на сайте правительства ЯНАО.
Новый дом предназначен для коренных жителей Севера, ведущих традиционный образ жизни. В ближайшее время в Сеяхе начнут строить четыре дома для оленеводов на 120 квартир.
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