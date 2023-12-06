06 декабря 2023

В ЯНАО тундровики получили новое жилье

В селе Сеяха Ямальского района 34 семьи тундровиков получили новые квартиры
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Новоуральска, Свердловская область, вручение ключей, квартира, новоселье, подарок, новостройки, передача ключа
Дом построили для коренных малочисленных народов Севера Фото:

В селе Сеяха Ямальского района (ЯНАО) 34 семьи оленеводов получили новые квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«Все квартиры полностью готовы к заселению и комфортному проживанию: выполнена чистовая отделка, установлена сантехника, электроплиты, приборы учета воды и электричества. Во дворе — благоустроенная детская площадка и парковка», — сообщили на сайте правительства ЯНАО.

Новый дом предназначен для коренных жителей Севера, ведущих традиционный образ жизни. В ближайшее время в Сеяхе начнут строить четыре дома для оленеводов на 120 квартир.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В селе Сеяха Ямальского района (ЯНАО) 34 семьи оленеводов получили новые квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства. «Все квартиры полностью готовы к заселению и комфортному проживанию: выполнена чистовая отделка, установлена сантехника, электроплиты, приборы учета воды и электричества. Во дворе — благоустроенная детская площадка и парковка», — сообщили на сайте правительства ЯНАО. Новый дом предназначен для коренных жителей Севера, ведущих традиционный образ жизни. В ближайшее время в Сеяхе начнут строить четыре дома для оленеводов на 120 квартир.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...