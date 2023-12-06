Пять свердловчан выдали 200 поддельных прав курсантам

07 декабря 2023 в 13:08 Размер текста - 17 +

Банду накрыли полицейские, следователи и сотрудники фСБ (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Двести курсантов получили поддельные права тракториста-машиниста от группы из пяти свердловчан. Об этом URA.RU сообщил и. о. руководителя СКР по Свердловской области полковник юстиции Анатолий Надбитов. Обвинение было предъявлено директору некоммерческой образовательной организации, его супруге, администратору, работнику частной медкомпании и ведущему специалисту Гостехнадзора. Им вменяют пять статей: получение и дача взятков, подделка документов и посредничество в подкупе. «За два года они выдали более 200 поддельных удостоверений тракториста-машиниста курсантам. Каждый из тех, кто получил права, уже либо привлечен к ответственности за подкуп, либо привлекается к уголовной ответственности», — пояснил Надбитов. Члены организации уверяли, что курсанты без проблем получат права. Сотрудник Гостехнадзора якобы проводил экзамены, а врач — оформлял для людей заключения, необходимые для получения удостоверений. К слову, стоимость прав была выше обычной. Большая часть из полученных прав уже аннулирована. «Необходимо отметить, что по итогам расследования следователями в адрес руководства трех отраслевых региональных министерств, а также в территориальный орган Росздравнадзора внесены представления с требованием принять меры к устранению причин и условий, способствовавших совершению преступлений», — добавил Надбитов. Расследованием дела также занимались сотрудники областного главка МВД и регионального управления ФСБ. Об этом рассказал агентству начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Двести курсантов получили поддельные права тракториста-машиниста от группы из пяти свердловчан. Об этом URA.RU сообщил и. о. руководителя СКР по Свердловской области полковник юстиции Анатолий Надбитов. Обвинение было предъявлено директору некоммерческой образовательной организации, его супруге, администратору, работнику частной медкомпании и ведущему специалисту Гостехнадзора. Им вменяют пять статей: получение и дача взятков, подделка документов и посредничество в подкупе. «За два года они выдали более 200 поддельных удостоверений тракториста-машиниста курсантам. Каждый из тех, кто получил права, уже либо привлечен к ответственности за подкуп, либо привлекается к уголовной ответственности», — пояснил Надбитов. Члены организации уверяли, что курсанты без проблем получат права. Сотрудник Гостехнадзора якобы проводил экзамены, а врач — оформлял для людей заключения, необходимые для получения удостоверений. К слову, стоимость прав была выше обычной. Большая часть из полученных прав уже аннулирована. «Необходимо отметить, что по итогам расследования следователями в адрес руководства трех отраслевых региональных министерств, а также в территориальный орган Росздравнадзора внесены представления с требованием принять меры к устранению причин и условий, способствовавших совершению преступлений», — добавил Надбитов. Расследованием дела также занимались сотрудники областного главка МВД и регионального управления ФСБ. Об этом рассказал агентству начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.