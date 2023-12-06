06 декабря 2023

В Кургане скандальные качели с площади установили возле филармонии. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганцы с помощью голосования перенесли качели на Троицкую площадь
Курганцы с помощью голосования перенесли качели на Троицкую площадь Фото:

В Кургане качели, которые чиновники планировали поставить на площади имени Ленина, установили рядом с филармонией. Ранее намерение властей установить данную конструкцию вызвало скандальное обсуждение среди жителей и общественников. Данную информацию подтвердили в мэрии Кургана.

«С учетом мнения жителей по итогам проведенного на сайте администрации города Кургана опроса принято решение не устанавливать качели на площади имени Ленина. Они будут установлены на Троицкой площади и в новом парке в 4-м микрорайоне Заозерного», — рассказали URA.RU в мэрии Кургана.

Сообщается, что вместе со скандальными качелями на Троицкой площади устанавливают и новогодние украшения. В настоящее время возле филармонии рабочие занимаются установкой световых элементов. Также на Троицкой площади уже появился медведь.

На сайте госзакупок появилось информация, что чиновники ищут подрядчика, который согласится установить на главной площади Кургана качели. Тогда начальная цена составляла пять миллионов рублей. Согласно техдокументации, финансирование работ по установке качелей осуществляется из бюджета Кургана. После этого архитекторы и депутаты раскритиковали данную идею. Власти приняли решение провести голосование.

Ранее URA.RU писало, что взбунтовавшиеся курганцы добились переноса качелей с исторической площади. Чиновники прислушались к мнению горожан после скандала и результатов голосования.

Скандальные качели поставили около филармонии
Скандальные качели поставили около филармонии
Фото:
Большого медведя установили на Троицкой площади
Большого медведя установили на Троицкой площади
Фото:
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В Кургане качели, которые чиновники планировали поставить на площади имени Ленина, установили рядом с филармонией. Ранее намерение властей установить данную конструкцию вызвало скандальное обсуждение среди жителей и общественников. Данную информацию подтвердили в мэрии Кургана. «С учетом мнения жителей по итогам проведенного на сайте администрации города Кургана опроса принято решение не устанавливать качели на площади имени Ленина. Они будут установлены на Троицкой площади и в новом парке в 4-м микрорайоне Заозерного», — рассказали URA.RU в мэрии Кургана. Сообщается, что вместе со скандальными качелями на Троицкой площади устанавливают и новогодние украшения. В настоящее время возле филармонии рабочие занимаются установкой световых элементов. Также на Троицкой площади уже появился медведь. На сайте госзакупок появилось информация, что чиновники ищут подрядчика, который согласится установить на главной площади Кургана качели. Тогда начальная цена составляла пять миллионов рублей. Согласно техдокументации, финансирование работ по установке качелей осуществляется из бюджета Кургана. После этого архитекторы и депутаты раскритиковали данную идею. Власти приняли решение провести голосование. Ранее URA.RU писало, что взбунтовавшиеся курганцы добились переноса качелей с исторической площади. Чиновники прислушались к мнению горожан после скандала и результатов голосования.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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