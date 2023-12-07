В Новороссийске взорвался газ в квартире жилого дома, один человек погиб

07 декабря 2023 в 14:39 Размер текста - 17 +

Мужчина погиб во время взрыва газа в Новороссийске Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В доме в Новороссийские произошел взрыв газа. Об этом сообщает «Новороссийская управляющая компания». Уточняется, что один человек погиб. «Взрыв произошел в результате нарушения правил безопасности», — сообщает УК в своем telegram-канале. Уточняется, что погиб один мужчина. Возгорание произошло на площади 70 квадратных метров. До 20 человек эвакуировано, передает УК.

В доме в Новороссийские произошел взрыв газа. Об этом сообщает «Новороссийская управляющая компания». Уточняется, что один человек погиб. «Взрыв произошел в результате нарушения правил безопасности», — сообщает УК в своем telegram-канале. Уточняется, что погиб один мужчина. Возгорание произошло на площади 70 квадратных метров. До 20 человек эвакуировано, передает УК.