В Новороссийске взорвался газ в квартире жилого дома, один человек погиб

Мужчина погиб во время взрыва газа в Новороссийске
В доме в Новороссийские произошел взрыв газа. Об этом сообщает «Новороссийская управляющая компания». Уточняется, что один человек погиб.
«Взрыв произошел в результате нарушения правил безопасности», — сообщает УК в своем telegram-канале. Уточняется, что погиб один мужчина. Возгорание произошло на площади 70 квадратных метров. До 20 человек эвакуировано, передает УК.
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