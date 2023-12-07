В Новороссийске взорвался газ в квартире жилого дома, один человек погиб

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Монтаж газовых труб во дворах домов по улице Коли Мяготина и Ипподромная. Курган, газ, труба, газовая труба, монтаж, монтаж газопровода
Мужчина погиб во время взрыва газа в Новороссийске Фото:

В доме в Новороссийские произошел взрыв газа. Об этом сообщает «Новороссийская управляющая компания». Уточняется, что один человек погиб.

«Взрыв произошел в результате нарушения правил безопасности», — сообщает УК в своем telegram-канале. Уточняется, что погиб один мужчина. Возгорание произошло на площади 70 квадратных метров. До 20 человек эвакуировано, передает УК.

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В доме в Новороссийские произошел взрыв газа. Об этом сообщает «Новороссийская управляющая компания». Уточняется, что один человек погиб. «Взрыв произошел в результате нарушения правил безопасности», — сообщает УК в своем telegram-канале. Уточняется, что погиб один мужчина. Возгорание произошло на площади 70 квадратных метров. До 20 человек эвакуировано, передает УК.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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