Героический экипаж получил от «Курганмашзавода» новую БМП. Видео

07 декабря 2023 в 16:07 Размер текста - 17 +

Экипаж БМП-3, получивший ранения в ходе штурма, вернулся на фронт на новой бронемашине от «Курганмашзавода» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Журналисты «Первого канала» сняли сюжет об истории героического экипажа бронемашину, которые после ранения вернулись на фронт и получили новую модель БМП-3, которую производят на «Курганмашзаводе» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех»). Отрывок из программы «Первого» опубликовала пресс-служба предприятия в своем telegram-канале. «Оператор-наводчик БМП-3 „Бурый“ называет обычной работой непредсказуемые штурмы вражеских опор. За последние месяцы экипаж совершил десятки бросков в лоб противнику. Риск — колоссальный. Каждая коробочка [БМП] для противника — приоритетная цель», — говорится в сюжете. Журналисты показали запись, снятую с дрона, как экипаж успел спастись в последние минуты перед взрывом машины. Это случилось после возвращения со штурма опорных позиций ВСУ. Вылечившись после ранений, бойцы вернулись на фронт. После возвращения на передовую им была выделена идентичная, но усовершенствованная модель БМП-3. За мужество и решительные действия экипаж бронемашины был награжден медалями «За отвагу». Ранее «Курганмашзавод» отправил в армию очередную партию БМП-3. Начальник главного автобронетанкового управления Минобороны РФ Александр Шестаков, присутствовавший на отгрузке машин, заявлял, что БМП зарекомендовала себя отлично и поблагодарил завод за работу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Журналисты «Первого канала» сняли сюжет об истории героического экипажа бронемашину, которые после ранения вернулись на фронт и получили новую модель БМП-3, которую производят на «Курганмашзаводе» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех»). Отрывок из программы «Первого» опубликовала пресс-служба предприятия в своем telegram-канале. «Оператор-наводчик БМП-3 „Бурый“ называет обычной работой непредсказуемые штурмы вражеских опор. За последние месяцы экипаж совершил десятки бросков в лоб противнику. Риск — колоссальный. Каждая коробочка [БМП] для противника — приоритетная цель», — говорится в сюжете. Журналисты показали запись, снятую с дрона, как экипаж успел спастись в последние минуты перед взрывом машины. Это случилось после возвращения со штурма опорных позиций ВСУ. Вылечившись после ранений, бойцы вернулись на фронт. После возвращения на передовую им была выделена идентичная, но усовершенствованная модель БМП-3. За мужество и решительные действия экипаж бронемашины был награжден медалями «За отвагу». Ранее «Курганмашзавод» отправил в армию очередную партию БМП-3. Начальник главного автобронетанкового управления Минобороны РФ Александр Шестаков, присутствовавший на отгрузке машин, заявлял, что БМП зарекомендовала себя отлично и поблагодарил завод за работу.