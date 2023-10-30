Оборонное предприятие «Курганмашзавод» отправило в армию очередную партию БМП-3. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, побывавший на отгрузке бронетехники на фронт.
«Машина зарекомендовала себя отлично. Очередная партия уходит в рамках гособоронзаказа. Предприятие успешно выполняет гособорнзаказ. Всему предприятию за это спасибо», — рассказал начальник главного автобронетанкового управления Минобороны РФ Александр Шестаков.
«Курганмашзавод» в сентябре отправил новую партию БМП-3 на фронт. Также сообщалось, что свердловское предприятие, которым управляет КМЗ, передало на передовую партию БМД и БТР после ремонта. Другой филиал курганского оборонного завода из Волгограда отгрузил в зону спецоперации партию отремонтированных бронемашин БМД-2 и БТР-РД.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.