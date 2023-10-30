30 октября 2023

На «Курганмашзаводе» показали отправку БМП для гособоронзаказа. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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КМЗ отгрузил новую партию БМП-3 на фронт
КМЗ отгрузил новую партию БМП-3 на фронт Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Оборонное предприятие «Курганмашзавод» отправило в армию очередную партию БМП-3. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, побывавший на отгрузке бронетехники на фронт.

«Машина зарекомендовала себя отлично. Очередная партия уходит в рамках гособоронзаказа. Предприятие успешно выполняет гособорнзаказ. Всему предприятию за это спасибо», — рассказал начальник главного автобронетанкового управления Минобороны РФ Александр Шестаков.

«Курганмашзавод» в сентябре отправил новую партию БМП-3 на фронт. Также сообщалось, что свердловское предприятие, которым управляет КМЗ, передало на передовую партию БМД и БТР после ремонта. Другой филиал курганского оборонного завода из Волгограда отгрузил в зону спецоперации партию отремонтированных бронемашин БМД-2 и БТР-РД.

На отправке присутствовал начальник главного автобронетанкового управления Минобороны РФ Александр Шестаков
На отправке присутствовал начальник главного автобронетанкового управления Минобороны РФ Александр Шестаков
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Оборонное предприятие «Курганмашзавод» отправило в армию очередную партию БМП-3. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, побывавший на отгрузке бронетехники на фронт. «Машина зарекомендовала себя отлично. Очередная партия уходит в рамках гособоронзаказа. Предприятие успешно выполняет гособорнзаказ. Всему предприятию за это спасибо», — рассказал начальник главного автобронетанкового управления Минобороны РФ Александр Шестаков. «Курганмашзавод» в сентябре отправил новую партию БМП-3 на фронт. Также сообщалось, что свердловское предприятие, которым управляет КМЗ, передало на передовую партию БМД и БТР после ремонта. Другой филиал курганского оборонного завода из Волгограда отгрузил в зону спецоперации партию отремонтированных бронемашин БМД-2 и БТР-РД.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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