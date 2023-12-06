Курганцы рискуют остаться без тепла из-за проблем с углем

07 декабря 2023 в 17:21 Размер текста - 17 +

Поставщик не может отправить уголь в котельную (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В городе Макушино в Курганской области местная котельная не может дождаться поставки угля. Об этом URA.RU сообщил бывший депутат Госдумы Василий Шишкоедов, который живет в Макушино. «Двенадцать вагонов стоят на станции Макушино, груженные углем. Но их не могут поставить на центральную котельную», — рассказал Шишкоедов. Причину макушинец объяснил так: администрация Макушинского муниципального округа перечислила деньги поставщикам угля, но переадресовать уголь на котельную, чтобы его доставили, не смогли. По словам Шишкоедова, к проблеме подключился председатель курганской облдумы, оказал содействие. Вагоны, как уточнил собеседник журналиста, теперь должны поставить, но появилась другая проблема — нет тепловоза, чтобы подать вагоны. «А так угля нету, морозы стоят 38 градусов. <…> При таких морозах и автомобили не пойдут. Дизельное топливо просто замерзать будет», — добавил Шишкоедов. Корреспондент URA.RU пытался связаться с главой округа для комментария по данной ситуации. Получить его не удалось — глава округа был занят и не отвечал на звонок. Ранее URA.RU писало, что в новом медпункте в Курганской области не отапливается. Также в медпункте нет воды, а рядом с ним отсутствует и место для хранения угля, и истопник.

В городе Макушино в Курганской области местная котельная не может дождаться поставки угля. Об этом URA.RU сообщил бывший депутат Госдумы Василий Шишкоедов, который живет в Макушино. «Двенадцать вагонов стоят на станции Макушино, груженные углем. Но их не могут поставить на центральную котельную», — рассказал Шишкоедов. Причину макушинец объяснил так: администрация Макушинского муниципального округа перечислила деньги поставщикам угля, но переадресовать уголь на котельную, чтобы его доставили, не смогли. По словам Шишкоедова, к проблеме подключился председатель курганской облдумы, оказал содействие. Вагоны, как уточнил собеседник журналиста, теперь должны поставить, но появилась другая проблема — нет тепловоза, чтобы подать вагоны. «А так угля нету, морозы стоят 38 градусов. <…> При таких морозах и автомобили не пойдут. Дизельное топливо просто замерзать будет», — добавил Шишкоедов. Корреспондент URA.RU пытался связаться с главой округа для комментария по данной ситуации. Получить его не удалось — глава округа был занят и не отвечал на звонок. Ранее URA.RU писало, что в новом медпункте в Курганской области не отапливается. Также в медпункте нет воды, а рядом с ним отсутствует и место для хранения угля, и истопник.