Курганских аграриев проверят на нарушение условий субсидий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Следователи курганского СУ СК получили задание проверить расходование федеральных субсидий, выданных местным фермерам, по назначению. В случае выявления нарушений будут возбуждать уголовные дела. Такую работу проведут накануне возможного приезда зампредседателя правительства Марата Хуснуллина и министерской проверки. Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к силовым структурам.

«С помощью следователей власти хотят показать московским ревизорам, что контролируют ситуацию с субсидиями для аграриев», — обсуждают источники. В том, что нарушения есть, сомнений у курганцев нет, поэтому вскоре могут быть возбуждены новые уголовные дела.

Возможный приезд Хуснуллина и проверяющих запланирован, по слухам, на середину—конец декабря. Московские ревизоры якобы будут проверять использование федеральных средств чиновниками.

Проверить фермеров без силовиков у чиновников оперативно не удается. Отчетные документы не всегда соответствуют реальному положению вещей. «Пример фермера из Мишкинского округа, которого судят за махинации с субсидиями на 30 млн рублей, показывает, что проверять нужно строже и чаще», — говорят источники.

URA.RU обратилось в следственное управление за подтверждением информации. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее в Кургане начался суд над фермером. Мужчину обвиняют в мошенничестве при получении субсидий от департамента АПК, которые он якобы использовал не по назначению.