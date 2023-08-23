Курганского депутата и экс-сотрудницу федерального казначейства обвиняют в хищении 30 млн рублей

Курганского депутата Ялхороева обвинили в хищении грантов АПК на 30 млн рублей

Курганские следователи считают, что депутат купил на гранты АПК машины вместо коров Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Мишкинском округе (Курганская область) депутат сельской думы и экс-сотрудница управления федерального казначейства (УФК) обвиняются в мошенничестве и подделке документов. Следствие считает, что при помощи махинаций фермер, являющийся депутатом, получил гранты на сумму 30 млн рублей от агропромышленного комплекса. Информацию сообщили в СУ СКР по Курганской области.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего <…> главы крестьянско-фермерского хозяйства Мишкинского района. Он обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), трех преступлений, предусмотренных ст. 327 УК РФ (подделка официального документа), двух преступлений, предусмотренных ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств), а также 15 преступлений, предусмотренных ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей)», — говорится на сайте управления. За пять лет мужчина якобы присвоил около 30 млн рублей. Вместе с ним обвиняют сотрудницу УФК.

По версии следствия, мужчина организовал преступную группу. При помощи сотрудницы администрации района он договорился о поддержке семейной фермы при помощи грантов департамента АПК. Впоследствии она перевелась на работу в казначейство. В качестве подтверждающих документов они высылали фиктивные договоры на закупку животных на ферму. Полученные деньги он потратил на покупку 13 дорогостоящих машин в лизинг.

По информации источников URA.RU, фигурантом дела является депутат Введенской сельской думы Исмаил Ялхороев. Следователи заявили, что наложили арест на его имущество стоимостью 40 млн рублей.

«Незаконная деятельность участников организованной группы была выявлена оперативными сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Курганской области», — сообщили в СУ СКР региона. Пособникам предъявили обвинения в мошенничестве и неправомочном обороте средств.

Ранее URA.RU сообщало, что курганский депутат рискует лишиться мандата. Решение примут, если станет известно о вине мужчины в афере с бюджетными деньгами.