Свердловчанин забил до смерти двухлетнего малыша

07 декабря 2023 в 16:32 Размер текста - 17 +

Ребенок был третьим у 23-летней мамы (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Первоуральске (Свердловская область) 27-летний отчим забил до смерти двухлетнюю девочку. 23-летняя мама погибшей сперва убеждала полицейских, что дочь упала с горки, пишут в соцсетях. «О смерти двухлетней девочки заявила ее мама, однако сначала она говорила силовикам, что дочь упала с горки. На теле ребенка было много ссадин и гематом, которые оставил ее отчим», — пишет telegram-канал Ural Mash. Мужчина живет в семье с августа. По данным канала, он постоянно избивал девочку — из-за этого она даже боялась проситься на горшок. СК возбудил дела на обоих родителей. У отчима уже было семь судимостей, в том числе за угон и кражи. Подозреваемого уже доставили в Первоуральский городской суд. Ему избирают меру пресечения, следователи требуют, чтобы его заключили под стражу. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе суда. У молодой мамы есть еще два ребенка. Их отправили в детские центры. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СКР по Свердловской области. Ответ ожидается.

В Первоуральске (Свердловская область) 27-летний отчим забил до смерти двухлетнюю девочку. 23-летняя мама погибшей сперва убеждала полицейских, что дочь упала с горки, пишут в соцсетях. «О смерти двухлетней девочки заявила ее мама, однако сначала она говорила силовикам, что дочь упала с горки. На теле ребенка было много ссадин и гематом, которые оставил ее отчим», — пишет telegram-канал Ural Mash. Мужчина живет в семье с августа. По данным канала, он постоянно избивал девочку — из-за этого она даже боялась проситься на горшок. СК возбудил дела на обоих родителей. У отчима уже было семь судимостей, в том числе за угон и кражи. Подозреваемого уже доставили в Первоуральский городской суд. Ему избирают меру пресечения, следователи требуют, чтобы его заключили под стражу. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе суда. У молодой мамы есть еще два ребенка. Их отправили в детские центры. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СКР по Свердловской области. Ответ ожидается.