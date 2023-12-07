Свердловчанин забил до смерти двухлетнего малыша

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Городские зарисовки. Екатеринбург, ребенок, детство, дети, руки ребенка
Ребенок был третьим у 23-летней мамы (архивное фото) Фото:

В Первоуральске (Свердловская область) 27-летний отчим забил до смерти двухлетнюю девочку. 23-летняя мама погибшей сперва убеждала полицейских, что дочь упала с горки, пишут в соцсетях.

«О смерти двухлетней девочки заявила ее мама, однако сначала она говорила силовикам, что дочь упала с горки. На теле ребенка было много ссадин и гематом, которые оставил ее отчим», — пишет telegram-канал Ural Mash.

Мужчина живет в семье с августа. По данным канала, он постоянно избивал девочку — из-за этого она даже боялась проситься на горшок. СК возбудил дела на обоих родителей. У отчима уже было семь судимостей, в том числе за угон и кражи.

Подозреваемого уже доставили в Первоуральский городской суд. Ему избирают меру пресечения, следователи требуют, чтобы его заключили под стражу. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе суда.

У молодой мамы есть еще два ребенка. Их отправили в детские центры. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СКР по Свердловской области. Ответ ожидается.

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В Первоуральске (Свердловская область) 27-летний отчим забил до смерти двухлетнюю девочку. 23-летняя мама погибшей сперва убеждала полицейских, что дочь упала с горки, пишут в соцсетях. «О смерти двухлетней девочки заявила ее мама, однако сначала она говорила силовикам, что дочь упала с горки. На теле ребенка было много ссадин и гематом, которые оставил ее отчим», — пишет telegram-канал Ural Mash. Мужчина живет в семье с августа. По данным канала, он постоянно избивал девочку — из-за этого она даже боялась проситься на горшок. СК возбудил дела на обоих родителей. У отчима уже было семь судимостей, в том числе за угон и кражи. Подозреваемого уже доставили в Первоуральский городской суд. Ему избирают меру пресечения, следователи требуют, чтобы его заключили под стражу. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе суда. У молодой мамы есть еще два ребенка. Их отправили в детские центры. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СКР по Свердловской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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