В Кургане зафиксировали рост заболеваемости коклюшем

07 декабря 2023 в 17:10 Размер текста - 17 +

96,3% заболевших коклюшем в Курганской области — дети Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области наблюдается период роста заболеваемости коклюшем. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора в ответ на запрос URA.RU. Ведомство держит ситуацию на контроле, имеется достаточное количество вакцины для иммунизации детей. «За последние 10 лет (2012, 2015, 2019гг) в Курганской области регистрировались циклические подъемы и спады заболеваемости коклюшем. Сейчас — период роста. В 2023 году (январь—октябрь) показатель заболеваемости коклюшем составил — 6,70 на 100 тыс. населения, что в 2,8 раза ниже среднероссийского показателя. 96,3% заболевших приходится на детей, что так же не превышает среднероссийский показатель», — говорится в сообщении Роспотребнадзора. Коклюш — это острое инфекционное заболевание, основной признак которого мучительные приступы кашля. Часто приступы беспокоят ночью. Передается воздушно-капельным путем. Инкубационный период при коклюше составляет от 7 до 21 дня. Наиболее тяжелое течение заболевания наблюдается у детей в возрасте до 1 года. По каждому случаю заболевания специалисты проводят эпидемиологическое расследование, выявляют контактировавших с больным. Разобщение детей (ограничение контактов) является самой эффективной мерой для ограничения распространения заболеваемости в коллективе. При выявлении единичного случая, заболевший отстраняется от учебы или работы, а в организации обязаны провести дополнительные профилактические и противоэпидемические мероприятия. Случаев групповой заболеваемости инфекцией в регионе не зарегистрировано. Лучшая мера профилактики коклюша — всеобщая вакцинация. Детей следует вакцинировать с 3 месяцев трехкратно с интервалом в 1,5 месяца. Ревакцинация проводится через 1,5 года. Если из-за возраста или медицинских показаний ребенок не получил вакцину, то для его защиты привиться нужно близкому окружению. Таким образом для непривитого ребенка будет снижен риск встречи с инфекцией. В Курганской области есть достаточное количество вакцины для иммунизации детей. URA.RU писало, что в сентябре ребенок в возрасте 1 месяца попал в курганскую больницу с подозрением на коклюш. Мама написала в соцсетях, что малыш кашлял и задыхался, однако при первых обращениях в поликлинику и больницу медикам не удалось распознать заболевание. Депздрав обещал проверить информацию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Курганской области наблюдается период роста заболеваемости коклюшем. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора в ответ на запрос URA.RU. Ведомство держит ситуацию на контроле, имеется достаточное количество вакцины для иммунизации детей. «За последние 10 лет (2012, 2015, 2019гг) в Курганской области регистрировались циклические подъемы и спады заболеваемости коклюшем. Сейчас — период роста. В 2023 году (январь—октябрь) показатель заболеваемости коклюшем составил — 6,70 на 100 тыс. населения, что в 2,8 раза ниже среднероссийского показателя. 96,3% заболевших приходится на детей, что так же не превышает среднероссийский показатель», — говорится в сообщении Роспотребнадзора. Коклюш — это острое инфекционное заболевание, основной признак которого мучительные приступы кашля. Часто приступы беспокоят ночью. Передается воздушно-капельным путем. Инкубационный период при коклюше составляет от 7 до 21 дня. Наиболее тяжелое течение заболевания наблюдается у детей в возрасте до 1 года. По каждому случаю заболевания специалисты проводят эпидемиологическое расследование, выявляют контактировавших с больным. Разобщение детей (ограничение контактов) является самой эффективной мерой для ограничения распространения заболеваемости в коллективе. При выявлении единичного случая, заболевший отстраняется от учебы или работы, а в организации обязаны провести дополнительные профилактические и противоэпидемические мероприятия. Случаев групповой заболеваемости инфекцией в регионе не зарегистрировано. Лучшая мера профилактики коклюша — всеобщая вакцинация. Детей следует вакцинировать с 3 месяцев трехкратно с интервалом в 1,5 месяца. Ревакцинация проводится через 1,5 года. Если из-за возраста или медицинских показаний ребенок не получил вакцину, то для его защиты привиться нужно близкому окружению. Таким образом для непривитого ребенка будет снижен риск встречи с инфекцией. В Курганской области есть достаточное количество вакцины для иммунизации детей. URA.RU писало, что в сентябре ребенок в возрасте 1 месяца попал в курганскую больницу с подозрением на коклюш. Мама написала в соцсетях, что малыш кашлял и задыхался, однако при первых обращениях в поликлинику и больницу медикам не удалось распознать заболевание. Депздрав обещал проверить информацию.