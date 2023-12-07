Челябинские депутаты встретились с детьми Героев Отечества. Фото

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Клипарт. Магнитогорск, медали, трость в руке, крупным планом, ветеран вов
Ветераны пообщались с депутатами заксобрания Фото:

В заксобрании Челябинской области прошла встреча с активом региональной общественной организации «Память сердца». Встреча была приурочена ко Дню Героев Отечества, сообщили URA.RU 7 декабря в пресс-службе ЗСО.

«Дети погибших защитников Отечества ознакомились с выставкой, организованной сотрудниками объединенного государственного архива Челябинской области. Фотоэкспозиция посвящена южноуральцам — георгиевским кавалерам, Героям СССР и Героям России. Руководство законодательного собрания и актив организации продолжили беседу за чаепитием», — сообзили в пресс-службе заксобрания.

Спикер заксобрания Олег Гербер подчеркнул, что встреча проходит в преддверии Дня Героев Отечества. Эта памятная дата — дань высочайшего государственного и общественного уважения к тем, кто, защищая Родину, совершил ратный подвиг. В Челябинской области более 300 человек удостоены званий и орденов за героизм в разные периоды истории нашей страны. Это герои, чьи подвиги нужно помнить; на них должно равняться юное поколение южноуральцев.

Руководитель областной организации «Память сердца» Анатолий Начаров поблагодарил Олега Гербера за особое внимание, которое уделяется главой региона и областным парламентом к просьбам и проблемам ветеранов. Начаров отметил, что ветераны видят, что социальная сфера находится в центре внимания властей. Несмотря на возраст, члены организации активны и чувствуют в себе силы, чтобы участвовать в общественной и политической жизни Челябинской области.

Следующая встреча с активистами движения «Память сердца» пройдет в расширенном составе. В ней примут участие представители местных отделений организации со всего региона.

Ветерановы познакомили с биографиями Героев Советского Союза
Ветерановы познакомили с биографиями Героев Советского Союза
Фото:
Председатель заксобрания Олег Гербер (на фото справа) пообщался с членами оргаанизации «Память сердца»
Председатель заксобрания Олег Гербер (на фото справа) пообщался с членами оргаанизации «Память сердца»
Фото:
В организацию входят ветераны-дети погибших защитников Отечества
В организацию входят ветераны-дети погибших защитников Отечества
Фото:
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В заксобрании Челябинской области прошла встреча с активом региональной общественной организации «Память сердца». Встреча была приурочена ко Дню Героев Отечества, сообщили URA.RU 7 декабря в пресс-службе ЗСО. «Дети погибших защитников Отечества ознакомились с выставкой, организованной сотрудниками объединенного государственного архива Челябинской области. Фотоэкспозиция посвящена южноуральцам — георгиевским кавалерам, Героям СССР и Героям России. Руководство законодательного собрания и актив организации продолжили беседу за чаепитием», — сообзили в пресс-службе заксобрания. Спикер заксобрания Олег Гербер подчеркнул, что встреча проходит в преддверии Дня Героев Отечества. Эта памятная дата — дань высочайшего государственного и общественного уважения к тем, кто, защищая Родину, совершил ратный подвиг. В Челябинской области более 300 человек удостоены званий и орденов за героизм в разные периоды истории нашей страны. Это герои, чьи подвиги нужно помнить; на них должно равняться юное поколение южноуральцев. Руководитель областной организации «Память сердца» Анатолий Начаров поблагодарил Олега Гербера за особое внимание, которое уделяется главой региона и областным парламентом к просьбам и проблемам ветеранов. Начаров отметил, что ветераны видят, что социальная сфера находится в центре внимания властей. Несмотря на возраст, члены организации активны и чувствуют в себе силы, чтобы участвовать в общественной и политической жизни Челябинской области. Следующая встреча с активистами движения «Память сердца» пройдет в расширенном составе. В ней примут участие представители местных отделений организации со всего региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
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