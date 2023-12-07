Путин пригласил султана Омана с визитом в Россию

07 декабря 2023 в 18:54 Размер текста - 17 +

Путин пригласил султана Омана посетить Россию в 2024 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин пригласил приехать с визитом в Россию султана Омана Хайсама бен Тарека аль Саида в 2024 году. Такое предложение глава государства озвучил в ходе встречи с наследным принцем Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом. Трансляция встречи велась на телеканале «Россия 24». «Будем рады видеть его в России в удобное для него время, но уже в следующем году. Этот год уже заканчивается», — отметил Путин. Он также добавил, что султан Омана стоял у истоков отношений между двумя странами. Наследный принц поблагодарил Путина за приглашение. «Я признателен за приглашение моему отцу. Я уверен, что его визит состоится, надеюсь, что в ближайшее время», — выразил надежду Аль Саид. Он добавил, что рассчитывает на то, что будущая встреча позволит открыть новые возможности в рамках развития двусторонних отношений между государствами. В последний раз лидеры двух государств общались по телефону в марте 2023 года. Главы обсуждали взаимодействие в торгово-экономической сфере, а также в сфере транспорта и логистики.

Президент России Владимир Путин пригласил приехать с визитом в Россию султана Омана Хайсама бен Тарека аль Саида в 2024 году. Такое предложение глава государства озвучил в ходе встречи с наследным принцем Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом. Трансляция встречи велась на телеканале «Россия 24». «Будем рады видеть его в России в удобное для него время, но уже в следующем году. Этот год уже заканчивается», — отметил Путин. Он также добавил, что султан Омана стоял у истоков отношений между двумя странами. Наследный принц поблагодарил Путина за приглашение. «Я признателен за приглашение моему отцу. Я уверен, что его визит состоится, надеюсь, что в ближайшее время», — выразил надежду Аль Саид. Он добавил, что рассчитывает на то, что будущая встреча позволит открыть новые возможности в рамках развития двусторонних отношений между государствами. В последний раз лидеры двух государств общались по телефону в марте 2023 года. Главы обсуждали взаимодействие в торгово-экономической сфере, а также в сфере транспорта и логистики.