Путин пригласил султана Омана с визитом в Россию

Президент России Владимир Путин пригласил приехать с визитом в Россию султана Омана Хайсама бен Тарека аль Саида в 2024 году. Такое предложение глава государства озвучил в ходе встречи с наследным принцем Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом. Трансляция встречи велась на телеканале «Россия 24».
«Будем рады видеть его в России в удобное для него время, но уже в следующем году. Этот год уже заканчивается», — отметил Путин. Он также добавил, что султан Омана стоял у истоков отношений между двумя странами.
Наследный принц поблагодарил Путина за приглашение. «Я признателен за приглашение моему отцу. Я уверен, что его визит состоится, надеюсь, что в ближайшее время», — выразил надежду Аль Саид. Он добавил, что рассчитывает на то, что будущая встреча позволит открыть новые возможности в рамках развития двусторонних отношений между государствами.
В последний раз лидеры двух государств общались по телефону в марте 2023 года. Главы обсуждали взаимодействие в торгово-экономической сфере, а также в сфере транспорта и логистики.
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