Американское правительство затягивает рассмотрение дела по иску АНО «Диалог»

Директор компании выразил надежду, что справедливость по данному делу восторжествует Фото: АНО «Диалог Регионы»

Срок предоставления официального отзыва АНО «Диалог» правительству США переносится в связи с продолжающимся шатдауном. Об этом сообщил генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог регионы» Владимир Табак на форуме «Диалог о фейках 3.0».

Ранее АНО «Диалог» подала апелляцию на постановление окружного суда штата Пенсильвания в Третий окружной апелляционный суд США. Поводом для судебного разбирательства стало требование организации о возврате доменного имени сайта проекта «Война с фейками» (waronfakes.com), которое было конфисковано по распоряжению американских властей.

«Суд уже должен был ответить, но снова пропустил срок. Наши адвокаты связывают это с шатдауном в США. Сейчас мы ждем, пока Америка разберется со своими внутренними проблемами, и надеемся на восстановление справедливости, тем более что нынешняя администрация США, похоже, уже начала пересматривать некоторые позиции предыдущих властей», — сказал Табак.

В соответствии с требованиями процессуального законодательства, у властей США имелся срок до 6 ноября. До этого времени они должны были представить свои возражения на апелляционную жалобу компании «Диалог». Однако, ввиду продолжающегося шатдауна, по ходатайству правительства США суд продлил этот срок до 20 ноября. Ожидается, что апелляционный суд определит дату рассмотрения данного дела в течение ближайших недель.

«Мы за 16 месяцев не получили ни одного подтверждения, что мы являемся фигурантами уголовного дела. А поскольку мы фигурантами уголовного дела не являемся, а являемся на самом деле фигурантами гражданско-правового дела, то в этом случае американский суд не может не рассматривать наши аргументы и должен назначить заседание», — рассказал директор АНО «Диалог».

В компании заявили, что их представители не имеют возможности прибыть на заседание в США из-за действующих санкционных ограничений. Тем не менее, руководство подчеркнуло готовность принять участие в обсуждении иным образом, в частности, посредством видеоконференции, чтобы изложить свою точку зрения.