Путин приехал в военный госпиталь
29 октября 2025 в 16:25
Президент России Владимир Путин посетил военный госпиталь, чтобы навести военнослужащих, получивших ранения. В ходе визита глава государства привез с собой иконы, которые ранее получил в подарок от бойцов в день своего рождения. Сообщается, что данные святыни, на которых видны следы от осколков и пуль, помогли спасти жизни военнослужащих, передает журналист Павел Зарубин.
