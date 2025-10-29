Путин приехал в военный госпиталь

Президент России Владимир Путин посетил военный госпиталь, чтобы навести военнослужащих, получивших ранения. В ходе визита глава государства привез с собой иконы, которые ранее получил в подарок от бойцов в день своего рождения. Сообщается, что данные святыни, на которых видны следы от осколков и пуль, помогли спасти жизни военнослужащих, передает журналист Павел Зарубин.