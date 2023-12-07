ФАС устроила проверку в ХМАО из-за роста цен на яйца

© Служба новостей «URA.RU»
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Яица. Тюмень , яйца, яица, решетка яиц, десяток
ФАС заинтересовалась ростом стоимости куриных яиц Фото:

Окружное управление Федеральной антимонопольной службы устроило проверку в ХМАО из-за роста стоимости куриных яиц. Об этом URA.RU сообщили в УФАС по Югре.

«Мы по поручению центрального аппарата запросили информацию у товаропроизводителей в Югре. Сейчас ее аккумулируем и анализируем, перенаправляя в центральный аппарат. Если будут установлены нарушения, будем принимать меры», — сообщил журналисту агентства замруководителя УФАС Югры Владимир Тимиргалиев.

Ранее в ХМАО выросли цены на куриные яйца. С начала года больше всего продукция подорожала в Белоярском. Там стоимость десятка яиц подскочила почти на 30%.

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Окружное управление Федеральной антимонопольной службы устроило проверку в ХМАО из-за роста стоимости куриных яиц. Об этом URA.RU сообщили в УФАС по Югре. «Мы по поручению центрального аппарата запросили информацию у товаропроизводителей в Югре. Сейчас ее аккумулируем и анализируем, перенаправляя в центральный аппарат. Если будут установлены нарушения, будем принимать меры», — сообщил журналисту агентства замруководителя УФАС Югры Владимир Тимиргалиев. Ранее в ХМАО выросли цены на куриные яйца. С начала года больше всего продукция подорожала в Белоярском. Там стоимость десятка яиц подскочила почти на 30%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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