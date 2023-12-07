ФАС устроила проверку в ХМАО из-за роста цен на яйца

07 декабря 2023 в 19:07 Размер текста - 17 +

ФАС заинтересовалась ростом стоимости куриных яиц Фото: Денис Моргунов © URA.RU Окружное управление Федеральной антимонопольной службы устроило проверку в ХМАО из-за роста стоимости куриных яиц. Об этом URA.RU сообщили в УФАС по Югре. «Мы по поручению центрального аппарата запросили информацию у товаропроизводителей в Югре. Сейчас ее аккумулируем и анализируем, перенаправляя в центральный аппарат. Если будут установлены нарушения, будем принимать меры», — сообщил журналисту агентства замруководителя УФАС Югры Владимир Тимиргалиев. Ранее в ХМАО выросли цены на куриные яйца. С начала года больше всего продукция подорожала в Белоярском. Там стоимость десятка яиц подскочила почти на 30%.

Окружное управление Федеральной антимонопольной службы устроило проверку в ХМАО из-за роста стоимости куриных яиц. Об этом URA.RU сообщили в УФАС по Югре. «Мы по поручению центрального аппарата запросили информацию у товаропроизводителей в Югре. Сейчас ее аккумулируем и анализируем, перенаправляя в центральный аппарат. Если будут установлены нарушения, будем принимать меры», — сообщил журналисту агентства замруководителя УФАС Югры Владимир Тимиргалиев. Ранее в ХМАО выросли цены на куриные яйца. С начала года больше всего продукция подорожала в Белоярском. Там стоимость десятка яиц подскочила почти на 30%.