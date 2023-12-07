ФАС устроила проверку в ХМАО из-за роста цен на яйца

ФАС заинтересовалась ростом стоимости куриных яиц
Окружное управление Федеральной антимонопольной службы устроило проверку в ХМАО из-за роста стоимости куриных яиц. Об этом URA.RU сообщили в УФАС по Югре.
«Мы по поручению центрального аппарата запросили информацию у товаропроизводителей в Югре. Сейчас ее аккумулируем и анализируем, перенаправляя в центральный аппарат. Если будут установлены нарушения, будем принимать меры», — сообщил журналисту агентства замруководителя УФАС Югры Владимир Тимиргалиев.
Ранее в ХМАО выросли цены на куриные яйца. С начала года больше всего продукция подорожала в Белоярском. Там стоимость десятка яиц подскочила почти на 30%.
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