23 ноября 2023

В ХМАО рекордно выросли цены на куриные яйца

© Служба новостей «URA.RU»
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Продуктовый магазин. Курган, яйца
Больше всего продукция подорожала в Белоярском — на 28% Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе выросли цены на куриные яйца. С начала года больше всего продукция подорожала в Белоярском. Там стоимость подскочила почти на 30%. Об этом URA.RU сообщили аналитики Росстата.

«Средняя стоимость десятка куриных яиц в Белоярском сейчас составляет 92,58 рубля. В начале года она была 72,31 рубля. За десять месяцев наблюдается рост в 28%», — следует из статистики ведомства.

Самую дорогую продукцию, согласно исследованию, по региону тем временем продают сейчас в Ханты-Мансийске. Здесь десяток яиц стоит 110 рублей, а в среднем в округе — 108 рублей. В начале года этот ценник был на уровне 96 рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО подорожало куриное мясо. Больше всего рост стоимости был заметен в Нижневартовске — на 35%.

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В Ханты-Мансийском автономном округе выросли цены на куриные яйца. С начала года больше всего продукция подорожала в Белоярском. Там стоимость подскочила почти на 30%. Об этом URA.RU сообщили аналитики Росстата. «Средняя стоимость десятка куриных яиц в Белоярском сейчас составляет 92,58 рубля. В начале года она была 72,31 рубля. За десять месяцев наблюдается рост в 28%», — следует из статистики ведомства. Самую дорогую продукцию, согласно исследованию, по региону тем временем продают сейчас в Ханты-Мансийске. Здесь десяток яиц стоит 110 рублей, а в среднем в округе — 108 рублей. В начале года этот ценник был на уровне 96 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО подорожало куриное мясо. Больше всего рост стоимости был заметен в Нижневартовске — на 35%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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