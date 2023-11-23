В ХМАО рекордно выросли цены на куриные яйца

В Ханты-Мансийском автономном округе выросли цены на куриные яйца. С начала года больше всего продукция подорожала в Белоярском. Там стоимость подскочила почти на 30%. Об этом URA.RU сообщили аналитики Росстата.
«Средняя стоимость десятка куриных яиц в Белоярском сейчас составляет 92,58 рубля. В начале года она была 72,31 рубля. За десять месяцев наблюдается рост в 28%», — следует из статистики ведомства.
Самую дорогую продукцию, согласно исследованию, по региону тем временем продают сейчас в Ханты-Мансийске. Здесь десяток яиц стоит 110 рублей, а в среднем в округе — 108 рублей. В начале года этот ценник был на уровне 96 рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО подорожало куриное мясо. Больше всего рост стоимости был заметен в Нижневартовске — на 35%.
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