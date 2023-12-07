В Кунгуре в морозы из-за аварии отключили отопление

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Клипарт на тему отключения отопления. Курган, батарея, отопление, холод, отключение отопления, теплые носки
Без тепла пока остаются несколько домов Фото:

В Кунгуре (Пермский край) во многих домах из-за аварии на коммунальных сетях пропало отопление. По предварительной информации, из-за кратковременного отключения электричества свою работу остановили насосы на двух городских котельных. Об этом сообщается в группе телеканала «Кунгур.ТВ» в соцсети «ВКонтакте».

«Из-за кратковременного отключения электричества остановились насосы на котельных СЗР-1 и СЗР-2. Отопление встало», — сообщает канал.

На место выехала аварийная бригада, которая оперативно запустила насосы, тепло пошло по домам. Однако включения насосов не выдержали старые трубы, из-за чего появилась утечка, которую стараются устранить. Сейчас без тепла остаются несколько домов и местное общежитие.

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В Кунгуре (Пермский край) во многих домах из-за аварии на коммунальных сетях пропало отопление. По предварительной информации, из-за кратковременного отключения электричества свою работу остановили насосы на двух городских котельных. Об этом сообщается в группе телеканала «Кунгур.ТВ» в соцсети «ВКонтакте». «Из-за кратковременного отключения электричества остановились насосы на котельных СЗР-1 и СЗР-2. Отопление встало», — сообщает канал. На место выехала аварийная бригада, которая оперативно запустила насосы, тепло пошло по домам. Однако включения насосов не выдержали старые трубы, из-за чего появилась утечка, которую стараются устранить. Сейчас без тепла остаются несколько домов и местное общежитие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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