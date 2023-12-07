В Кунгуре в морозы из-за аварии отключили отопление

07 декабря 2023 в 21:02 Размер текста - 17 +

Без тепла пока остаются несколько домов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кунгуре (Пермский край) во многих домах из-за аварии на коммунальных сетях пропало отопление. По предварительной информации, из-за кратковременного отключения электричества свою работу остановили насосы на двух городских котельных. Об этом сообщается в группе телеканала «Кунгур.ТВ» в соцсети «ВКонтакте». «Из-за кратковременного отключения электричества остановились насосы на котельных СЗР-1 и СЗР-2. Отопление встало», — сообщает канал. На место выехала аварийная бригада, которая оперативно запустила насосы, тепло пошло по домам. Однако включения насосов не выдержали старые трубы, из-за чего появилась утечка, которую стараются устранить. Сейчас без тепла остаются несколько домов и местное общежитие.

В Кунгуре (Пермский край) во многих домах из-за аварии на коммунальных сетях пропало отопление. По предварительной информации, из-за кратковременного отключения электричества свою работу остановили насосы на двух городских котельных. Об этом сообщается в группе телеканала «Кунгур.ТВ» в соцсети «ВКонтакте». «Из-за кратковременного отключения электричества остановились насосы на котельных СЗР-1 и СЗР-2. Отопление встало», — сообщает канал. На место выехала аварийная бригада, которая оперативно запустила насосы, тепло пошло по домам. Однако включения насосов не выдержали старые трубы, из-за чего появилась утечка, которую стараются устранить. Сейчас без тепла остаются несколько домов и местное общежитие.