Воспитатели Сургута возмущены большой разницей в зарплатах с заведующими

07 декабря 2023 в 21:11 Размер текста - 17 +

Воспитатели получают в пять раз меньше Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Воспитатели Сургута (ХМАО) возмущены большой разницей в зарплатах между работниками и руководством детских садов. Об этом URA.RU сообщила одна из сотрудниц дошкольного учреждения. «Нас с коллегами, причем я говорю не только о сотрудниках моего садика, не устраивает большая разница в зарплате у воспитателей и заведующих. Руководство получает в 4-5 раз больше педагогов. Вот только за что? Ели что-то случится с ребенком, отвечает воспитатель. Если родители чем-то недовольны, опять же достается воспитателю. Ребенок убежит из садика — опять виноват воспитатель или охрана», — сообщила собеседница агентства. В мэрии Сургута журналисту агентства сообщили, что заведующие несут персональную ответственность за реализацию образовательных программ и обеспечивают непрерывную безопасность и работу учреждения. При этом, по данным горадминистрации, зарплата руководителя лишь в три раза выше, чем у воспитателя, и составляет в среднем 235 тысяч рублей. Воспитатель получает 80 тысяч. Сами же сотрудники дошкольных учреждений опровергают эту информацию. Они уверяют, что больше 65 тысяч они не получают. «Я озвучила эту информацию коллегам, и это вызвало у них смех. Ни одна из них не получает 65 тысяч. 80 тысяч может получать педагог компенсирующей группы из-за нагрузки, но не обычный воспитатель. Что же касается руководства, то, судя по налоговым декларациям, средний доход у них в 2021 году составил 250 тысяч», — добавила собеседница URA.RU. В мэрии же отметили, что воспитатели, скорей всего, ошиблись в расчетах. В декларациях указывают общий доход от всех видов деятельности. А что касается среднего заработка воспитателей, то в него входят премии и все положенные соцвыплаты, которые некоторые не учитывают. Ранее URA.RU сообщало, что власти Нижневартовского района проиндексируют зарплаты бюджетникам. Повышение с октября 2024 года составит 4%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Воспитатели Сургута (ХМАО) возмущены большой разницей в зарплатах между работниками и руководством детских садов. Об этом URA.RU сообщила одна из сотрудниц дошкольного учреждения. «Нас с коллегами, причем я говорю не только о сотрудниках моего садика, не устраивает большая разница в зарплате у воспитателей и заведующих. Руководство получает в 4-5 раз больше педагогов. Вот только за что? Ели что-то случится с ребенком, отвечает воспитатель. Если родители чем-то недовольны, опять же достается воспитателю. Ребенок убежит из садика — опять виноват воспитатель или охрана», — сообщила собеседница агентства. В мэрии Сургута журналисту агентства сообщили, что заведующие несут персональную ответственность за реализацию образовательных программ и обеспечивают непрерывную безопасность и работу учреждения. При этом, по данным горадминистрации, зарплата руководителя лишь в три раза выше, чем у воспитателя, и составляет в среднем 235 тысяч рублей. Воспитатель получает 80 тысяч. Сами же сотрудники дошкольных учреждений опровергают эту информацию. Они уверяют, что больше 65 тысяч они не получают. «Я озвучила эту информацию коллегам, и это вызвало у них смех. Ни одна из них не получает 65 тысяч. 80 тысяч может получать педагог компенсирующей группы из-за нагрузки, но не обычный воспитатель. Что же касается руководства, то, судя по налоговым декларациям, средний доход у них в 2021 году составил 250 тысяч», — добавила собеседница URA.RU. В мэрии же отметили, что воспитатели, скорей всего, ошиблись в расчетах. В декларациях указывают общий доход от всех видов деятельности. А что касается среднего заработка воспитателей, то в него входят премии и все положенные соцвыплаты, которые некоторые не учитывают. Ранее URA.RU сообщало, что власти Нижневартовского района проиндексируют зарплаты бюджетникам. Повышение с октября 2024 года составит 4%.