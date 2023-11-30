Мэр из ХМАО повысит зарплаты бюджетникам в 2024 году

Власти Нижневартовского района проиндексируют зарплаты бюджетникам в 2024 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Отчет-послание губернатора ХМАО Комаровой Н.В. Ханты-Мансийск, саломатин борис
Зарплаты бюджетникам Нижневартовского района поднимут на 4% Фото:

Глава Нижневартовского района ХМАО Борис Саломатин повысит зарплаты работникам бюджетных учреждений. О сроках индексации оплаты труда рассказали агентству в пресс-службе района.

«В проекте бюджета Нижневартовского района на 2024—2026 годы запланирована индексация фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений. Повышение будет с октября 2024 года в размере 4%», — сообщили в пресс-службе.

Также в бюджет заложили индексацию расходов муниципальных учреждений района по коммунальным услугам. Перерасчет произведут в июле 2024 в размере 9,8%.

Ранее URA.RU писало, что депутаты Сургута разрешили мэрии провести индексацию зарплат чиновников и госслужащих. Решение приняли во время заседания думского комитета по бюджету, финансам, налогам и имуществу.

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Глава Нижневартовского района ХМАО Борис Саломатин повысит зарплаты работникам бюджетных учреждений. О сроках индексации оплаты труда рассказали агентству в пресс-службе района. «В проекте бюджета Нижневартовского района на 2024—2026 годы запланирована индексация фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений. Повышение будет с октября 2024 года в размере 4%», — сообщили в пресс-службе. Также в бюджет заложили индексацию расходов муниципальных учреждений района по коммунальным услугам. Перерасчет произведут в июле 2024 в размере 9,8%. Ранее URA.RU писало, что депутаты Сургута разрешили мэрии провести индексацию зарплат чиновников и госслужащих. Решение приняли во время заседания думского комитета по бюджету, финансам, налогам и имуществу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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