Мэр из ХМАО повысит зарплаты бюджетникам в 2024 году

Глава Нижневартовского района ХМАО Борис Саломатин повысит зарплаты работникам бюджетных учреждений. О сроках индексации оплаты труда рассказали агентству в пресс-службе района.
«В проекте бюджета Нижневартовского района на 2024—2026 годы запланирована индексация фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений. Повышение будет с октября 2024 года в размере 4%», — сообщили в пресс-службе.
Также в бюджет заложили индексацию расходов муниципальных учреждений района по коммунальным услугам. Перерасчет произведут в июле 2024 в размере 9,8%.
Ранее URA.RU писало, что депутаты Сургута разрешили мэрии провести индексацию зарплат чиновников и госслужащих. Решение приняли во время заседания думского комитета по бюджету, финансам, налогам и имуществу.
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