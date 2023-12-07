Как уберечь здоровье во время аномальных морозов

Врач Вайсман: в аномальные морозы надо надевать вещи из натуральных тканей
© Служба новостей «URA.RU»
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Снег в городе. Екатеринбург, снег, снегопад, зима, шапка, зимняя шапка
Роман Вайсман рекомендует не надевать синтетические шапки в морозы Фото:

Чтобы не обморозить конечности в аномально холодную погоду, надо надевать теплые вещи из натуральных тканей. Шапка должна быть шерстяной или кожаной с натуральным мехом, делится заведующий терапевтическим отделением клиники «МАММА» Роман Вайсман.

«На ноги надевайте теплую обувь с натуральным мехом, теплые шерстяные носки из натуральных тканей, избегайте синтетических. На руки надевайте варежки, а не перчатки: так кисти рук обогреваются равномерно за счет тепла тела», — рассказал Роман Вайсман интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Он отметил, что лучше всего надевать именно варежки, а не перчатки. По его словам, так руки будут дольше находится в тепле. Это особо актуально для тех, кто работает на улице.

Также эксперт рекомендует смазывать ушные раковины, щеки и кончик носа детским или жирным кремом. Это не даст влаге испариться. Также не стоит забывать про шарф. Его лучше натягивать на нос.

Вайсман напоминает, что не стоит допускать обморожения конечностей. Из-за этого теряется их чувствительность, появляются неподвижность и кожный зуд.

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Чтобы не обморозить конечности в аномально холодную погоду, надо надевать теплые вещи из натуральных тканей. Шапка должна быть шерстяной или кожаной с натуральным мехом, делится заведующий терапевтическим отделением клиники «МАММА» Роман Вайсман. «На ноги надевайте теплую обувь с натуральным мехом, теплые шерстяные носки из натуральных тканей, избегайте синтетических. На руки надевайте варежки, а не перчатки: так кисти рук обогреваются равномерно за счет тепла тела», — рассказал Роман Вайсман интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Он отметил, что лучше всего надевать именно варежки, а не перчатки. По его словам, так руки будут дольше находится в тепле. Это особо актуально для тех, кто работает на улице. Также эксперт рекомендует смазывать ушные раковины, щеки и кончик носа детским или жирным кремом. Это не даст влаге испариться. Также не стоит забывать про шарф. Его лучше натягивать на нос. Вайсман напоминает, что не стоит допускать обморожения конечностей. Из-за этого теряется их чувствительность, появляются неподвижность и кожный зуд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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