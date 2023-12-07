07 декабря 2023

Волонтеры вышли искать замерзших водителей и пешеходов на свердловских трассах. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На помощь замерзшим организовано 12 экипажей волонтеров Фото:

Экипажи волонтеров с тепловыми пушками и термосами вышли на свердловские трассы помогать замерзшим автомобилистам и пешеходам. Информация об этом появилась в telegram-канале «Русская Община ZOV».

«Русская община вышла спасать людей на трассах. Прямо сейчас 12 экипажей с тепловыми пушками, термосами, наборами спасателей для эвакуации автомобилей и экстренной связью», — сказано в сообщении.

Волонтеры работают недалеко от Екатеринбурга. «Если вы на Урале возле Екатеринбурга и у вас проблема на трассе, то пишите в телеграмм нашему координатору Игорю», — отметили спасатели. Обратиться за помощью можно в telegram-канал общины.

Синоптик Алексей Пулин предсказал морозы в Свердловской области до -40 градусов. По его мнению, погоду будет определять восточная часть антициклона, куда поступила холодная воздушная масса.

Фото:

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Экипажи волонтеров с тепловыми пушками и термосами вышли на свердловские трассы помогать замерзшим автомобилистам и пешеходам. Информация об этом появилась в telegram-канале «Русская Община ZOV». «Русская община вышла спасать людей на трассах. Прямо сейчас 12 экипажей с тепловыми пушками, термосами, наборами спасателей для эвакуации автомобилей и экстренной связью», — сказано в сообщении. Волонтеры работают недалеко от Екатеринбурга. «Если вы на Урале возле Екатеринбурга и у вас проблема на трассе, то пишите в телеграмм нашему координатору Игорю», — отметили спасатели. Обратиться за помощью можно в telegram-канал общины. Синоптик Алексей Пулин предсказал морозы в Свердловской области до -40 градусов. По его мнению, погоду будет определять восточная часть антициклона, куда поступила холодная воздушная масса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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