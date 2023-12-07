Экипажи волонтеров с тепловыми пушками и термосами вышли на свердловские трассы помогать замерзшим автомобилистам и пешеходам. Информация об этом появилась в telegram-канале «Русская Община ZOV».
«Русская община вышла спасать людей на трассах. Прямо сейчас 12 экипажей с тепловыми пушками, термосами, наборами спасателей для эвакуации автомобилей и экстренной связью», — сказано в сообщении.
Волонтеры работают недалеко от Екатеринбурга. «Если вы на Урале возле Екатеринбурга и у вас проблема на трассе, то пишите в телеграмм нашему координатору Игорю», — отметили спасатели. Обратиться за помощью можно в telegram-канал общины.
Синоптик Алексей Пулин предсказал морозы в Свердловской области до -40 градусов. По его мнению, погоду будет определять восточная часть антициклона, куда поступила холодная воздушная масса.
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