В Москву привезли детей, пострадавших после стрельбы в школе Брянска

08 декабря 2023 в 02:33 Размер текста - 17 +

Пострадавших доставили в Москву на вертолете Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Восьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска В Москву доставили двух детей, которые пострадали в результате стрельбы в одной из школ Брянска. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. «Вертолет Ми-8 МЧС России доставил в Москву из Брянска двух пострадавших в гимназии. В полете их сопровождали медики», — сообщили в официальном telegram-канале ведомства. Восьмиклассница Алина устроила стрельбу в школе Брянска утром 7 декабря. В результате происшествия два ребенка погибло, включая саму пострадавшую. Губернатор Брянской области Александр Богомаз отмечал, что состояние двух подростков, раненных при стрельбе в брянской гимназии, оценивается как стабильно тяжелое, еще трое школьников находятся в удовлетворительном состоянии. URA.RU собирает все материалы о стрельбе в школе Брянска в отдельный сюжет.

В Москву доставили двух детей, которые пострадали в результате стрельбы в одной из школ Брянска. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. «Вертолет Ми-8 МЧС России доставил в Москву из Брянска двух пострадавших в гимназии. В полете их сопровождали медики», — сообщили в официальном telegram-канале ведомства. Восьмиклассница Алина устроила стрельбу в школе Брянска утром 7 декабря. В результате происшествия два ребенка погибло, включая саму пострадавшую. Губернатор Брянской области Александр Богомаз отмечал, что состояние двух подростков, раненных при стрельбе в брянской гимназии, оценивается как стабильно тяжелое, еще трое школьников находятся в удовлетворительном состоянии. URA.RU собирает все материалы о стрельбе в школе Брянска в отдельный сюжет.