07 декабря 2023

В Москву привезли детей, пострадавших после стрельбы в школе Брянска

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Взрыв газа в жилом доме в г. Балашиха. Москва, вертолет мчс, санитарная авиация
Пострадавших доставили в Москву на вертолете Фото:
новость из сюжета
Восьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска

В Москву доставили двух детей, которые пострадали в результате стрельбы в одной из школ Брянска. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Вертолет Ми-8 МЧС России доставил в Москву из Брянска двух пострадавших в гимназии. В полете их сопровождали медики», — сообщили в официальном telegram-канале ведомства.

Восьмиклассница Алина устроила стрельбу в школе Брянска утром 7 декабря. В результате происшествия два ребенка погибло, включая саму пострадавшую. Губернатор Брянской области Александр Богомаз отмечал, что состояние двух подростков, раненных при стрельбе в брянской гимназии, оценивается как стабильно тяжелое, еще трое школьников находятся в удовлетворительном состоянии. URA.RU собирает все материалы о стрельбе в школе Брянска в отдельный сюжет.

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В Москву доставили двух детей, которые пострадали в результате стрельбы в одной из школ Брянска. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. «Вертолет Ми-8 МЧС России доставил в Москву из Брянска двух пострадавших в гимназии. В полете их сопровождали медики», — сообщили в официальном telegram-канале ведомства. Восьмиклассница Алина устроила стрельбу в школе Брянска утром 7 декабря. В результате происшествия два ребенка погибло, включая саму пострадавшую. Губернатор Брянской области Александр Богомаз отмечал, что состояние двух подростков, раненных при стрельбе в брянской гимназии, оценивается как стабильно тяжелое, еще трое школьников находятся в удовлетворительном состоянии. URA.RU собирает все материалы о стрельбе в школе Брянска в отдельный сюжет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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