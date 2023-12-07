В Москву привезли детей, пострадавших после стрельбы в школе Брянска

В Москву доставили двух детей, которые пострадали в результате стрельбы в одной из школ Брянска. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Вертолет Ми-8 МЧС России доставил в Москву из Брянска двух пострадавших в гимназии. В полете их сопровождали медики», —
Восьмиклассница Алина устроила стрельбу в школе Брянска утром 7 декабря. В результате происшествия два ребенка погибло, включая саму пострадавшую. Губернатор Брянской области Александр Богомаз отмечал, что состояние двух подростков, раненных при стрельбе в брянской гимназии, оценивается как стабильно тяжелое, еще трое школьников находятся в удовлетворительном состоянии. URA.RU собирает все материалы о стрельбе в школе Брянска в отдельный сюжет.
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