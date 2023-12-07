Школьница открыла стрельбу в гимназии Брянска: что известно, погибшие

Восьмиклассница напала на школу в Брянске, в результате чего пострадало пять детей. Двое, включая нападавшую, погибли. URA.RU собрало главную информацию о происшествии.
Нападавшая пронесла в школу ружье «Бекас-3» в тубусе для бумаг. Оно принадлежало ее отцу, которого уже задержали сотрудники полиции. По информации telegram-канала Readovka, отец школьницы продавал ружье через интернет за 8,5 тысяч рублей.
По версии telegram-канала Baza, школьница могла взять ружье в вечер перед нападением. У ее отца был день рождения, и она могла этим воспользоваться. Отец рассказал следователям, что хранил оружие в металлическом шкафу под замком. По его словам, он не знал, что ружье пропало.
По словам учеников, нападавшая была замкнутым человеком. Она мало общалась с другими школьниками.
В школе не работали металлоискатели, передает Baza. Также в учебном заведении не работали камеры.