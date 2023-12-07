Школьница открыла стрельбу в гимназии Брянска: что известно, погибшие

Школьница пронесла ружье в тубусе для бумаг
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Оружие и патроны. Челябинск, убийство, оружие, бандитизм, терроризм, стрельба, обрез, ружье, курок, бойня
Нападавшая пришла в школу с помповым ружьем Фото:
новость из сюжета
Восьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска

Восьмиклассница напала на школу в Брянске, в результате чего пострадало пять детей. Двое, включая нападавшую, погибли. URA.RU собрало главную информацию о происшествии.

  • Нападавшая пронесла в школу ружье «Бекас-3» в тубусе для бумаг. Оно принадлежало ее отцу, которого уже задержали сотрудники полиции. По информации telegram-канала Readovka, отец школьницы продавал ружье через интернет за 8,5 тысяч рублей.
  • По версии telegram-канала Baza, школьница могла взять ружье в вечер перед нападением. У ее отца был день рождения, и она могла этим воспользоваться. Отец рассказал следователям, что хранил оружие в металлическом шкафу под замком. По его словам, он не знал, что ружье пропало.
  • По словам учеников, нападавшая была замкнутым человеком. Она мало общалась с другими школьниками.
  • В школе не работали металлоискатели, передает Baza. Также в учебном заведении не работали камеры.

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Восьмиклассница напала на школу в Брянске, в результате чего пострадало пять детей. Двое, включая нападавшую, погибли. URA.RU собрало главную информацию о происшествии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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