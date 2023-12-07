07 декабря 2023

Брянский губернатор раскрыл состояние детей, пострадавших от стрельбы в школе

Брянский губернатор Богомаз: состояние двоих детей стабильно тяжелое
© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка к госсовету в Светлогорске, Калининградская область. Калининград, богомаз александр
Александр Богомаз посетил больницу с подростками, пострадавшими при стрельбе в гимназии Фото:
новость из сюжета
Восьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска

Состояние двух подростков, раненных при стрельбе в брянской гимназии, оценивается как стабильно тяжелое. Еще трое школьников находятся в удовлетворительном состоянии, рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем telegram-канале.

«Вместе со специалистами Минздрава России посетил детскую областную больницу, где находятся пострадавшие в сегодняшней трагедии дети. Принято решение двоих детей доставить для прохождения дальнейшего лечения в Москву. Их состояние оценивается медиками как стабильно тяжелое. Трое ребят находятся в удовлетворительном состоянии», — сказано в сообщение.

По словам Богомаза, медики оказали необходимую квалифицированную помощь, а жизни детей ничего не угрожает. «Специалисты оказывают психологическую помощь семьям пострадавших», — отметил губернатор.

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что пострадавшие подростки из Брянска получают необходимое лечение. В город прибыл спецвертолет Ми-8, чтобы доставить детей в больницы Москвы. Во время полета пострадавшие будут находиться под наблюдением медиков.

В гимназии Брянска восьмиклассница устроила стрельбу, в ходе которой пострадали пять учеников. Еще погибло двое, включая саму нападавшую. Девочка запланировала покушение еще в августе 2023 года, а в сентябре она начала активную подготовку.

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Состояние двух подростков, раненных при стрельбе в брянской гимназии, оценивается как стабильно тяжелое. Еще трое школьников находятся в удовлетворительном состоянии, рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем telegram-канале. «Вместе со специалистами Минздрава России посетил детскую областную больницу, где находятся пострадавшие в сегодняшней трагедии дети. Принято решение двоих детей доставить для прохождения дальнейшего лечения в Москву. Их состояние оценивается медиками как стабильно тяжелое. Трое ребят находятся в удовлетворительном состоянии», — сказано в сообщение. По словам Богомаза, медики оказали необходимую квалифицированную помощь, а жизни детей ничего не угрожает. «Специалисты оказывают психологическую помощь семьям пострадавших», — отметил губернатор. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что пострадавшие подростки из Брянска получают необходимое лечение. В город прибыл спецвертолет Ми-8, чтобы доставить детей в больницы Москвы. Во время полета пострадавшие будут находиться под наблюдением медиков. В гимназии Брянска восьмиклассница устроила стрельбу, в ходе которой пострадали пять учеников. Еще погибло двое, включая саму нападавшую. Девочка запланировала покушение еще в августе 2023 года, а в сентябре она начала активную подготовку.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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