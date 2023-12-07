Брянский губернатор раскрыл состояние детей, пострадавших от стрельбы в школе

Брянский губернатор Богомаз: состояние двоих детей стабильно тяжелое

08 декабря 2023 в 00:42 Размер текста - 17 +

Александр Богомаз посетил больницу с подростками, пострадавшими при стрельбе в гимназии Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Восьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска Состояние двух подростков, раненных при стрельбе в брянской гимназии, оценивается как стабильно тяжелое. Еще трое школьников находятся в удовлетворительном состоянии, рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем telegram-канале. «Вместе со специалистами Минздрава России посетил детскую областную больницу, где находятся пострадавшие в сегодняшней трагедии дети. Принято решение двоих детей доставить для прохождения дальнейшего лечения в Москву. Их состояние оценивается медиками как стабильно тяжелое. Трое ребят находятся в удовлетворительном состоянии», — сказано в сообщение. По словам Богомаза, медики оказали необходимую квалифицированную помощь, а жизни детей ничего не угрожает. «Специалисты оказывают психологическую помощь семьям пострадавших», — отметил губернатор. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что пострадавшие подростки из Брянска получают необходимое лечение. В город прибыл спецвертолет Ми-8, чтобы доставить детей в больницы Москвы. Во время полета пострадавшие будут находиться под наблюдением медиков. В гимназии Брянска восьмиклассница устроила стрельбу, в ходе которой пострадали пять учеников. Еще погибло двое, включая саму нападавшую. Девочка запланировала покушение еще в августе 2023 года, а в сентябре она начала активную подготовку. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Состояние двух подростков, раненных при стрельбе в брянской гимназии, оценивается как стабильно тяжелое. Еще трое школьников находятся в удовлетворительном состоянии, рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем telegram-канале. «Вместе со специалистами Минздрава России посетил детскую областную больницу, где находятся пострадавшие в сегодняшней трагедии дети. Принято решение двоих детей доставить для прохождения дальнейшего лечения в Москву. Их состояние оценивается медиками как стабильно тяжелое. Трое ребят находятся в удовлетворительном состоянии», — сказано в сообщение. По словам Богомаза, медики оказали необходимую квалифицированную помощь, а жизни детей ничего не угрожает. «Специалисты оказывают психологическую помощь семьям пострадавших», — отметил губернатор. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что пострадавшие подростки из Брянска получают необходимое лечение. В город прибыл спецвертолет Ми-8, чтобы доставить детей в больницы Москвы. Во время полета пострадавшие будут находиться под наблюдением медиков. В гимназии Брянска восьмиклассница устроила стрельбу, в ходе которой пострадали пять учеников. Еще погибло двое, включая саму нападавшую. Девочка запланировала покушение еще в августе 2023 года, а в сентябре она начала активную подготовку.