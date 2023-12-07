07 декабря 2023

В Греции 150 фанатов напали на полицейских. Видео

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Фанаты кидались в полицейских различными предметами (архивное фото) Фото:

В Греции около 150 фанатов напали на сотрудников полиции в афинском районе Ренди, где проходил волейбольный матч команд «Олимпиакос» и «Панатинаикос» за Кубок Лиги. Один из правоохранителей получил тяжелое ранение, сообщила греческая газета Protothema.

«Около 150 фанатов напали на полицейских около крытого волейбольного стадиона „Мелина Меркури“ в афинском районе Ренди. Один из сотрудников полиции получил тяжелое ранение от попавшей в него морской сигнальной ракеты и был доставлен в больницу в критическом состоянии. Силовик потерял много крови, поэтому его немедленно интубировали и прооперировали», — сообщила газета.

По информации издания, фанаты вышли со стадиона и напали на полицейских, кидая в них бутылки с зажигательной смесью, камни и другие предметы, а также запускать в их сторону морские сигнальные ракеты. Полиция ответила слезоточивым газом, облако которого проникло на стадион, из-за чего судья прервал матч и отправил игроков обеих команд в раздевалки. После остановки матча полицейские не разрешили зрителям выходить со стадиона, пытаясь установить участников беспорядков и задержав 200 человек.

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В Греции около 150 фанатов напали на сотрудников полиции в афинском районе Ренди, где проходил волейбольный матч команд «Олимпиакос» и «Панатинаикос» за Кубок Лиги. Один из правоохранителей получил тяжелое ранение, сообщила греческая газета Protothema. «Около 150 фанатов напали на полицейских около крытого волейбольного стадиона „Мелина Меркури“ в афинском районе Ренди. Один из сотрудников полиции получил тяжелое ранение от попавшей в него морской сигнальной ракеты и был доставлен в больницу в критическом состоянии. Силовик потерял много крови, поэтому его немедленно интубировали и прооперировали», — сообщила газета. По информации издания, фанаты вышли со стадиона и напали на полицейских, кидая в них бутылки с зажигательной смесью, камни и другие предметы, а также запускать в их сторону морские сигнальные ракеты. Полиция ответила слезоточивым газом, облако которого проникло на стадион, из-за чего судья прервал матч и отправил игроков обеих команд в раздевалки. После остановки матча полицейские не разрешили зрителям выходить со стадиона, пытаясь установить участников беспорядков и задержав 200 человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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