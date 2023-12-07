Происшествия Пожары Десятки собак сгорели в приюте под Екатеринбургом. Видео 08 декабря 2023 в 10:52 Размер текста - 17 + В приюте находится 42 собаки (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В пригороде Екатеринбурга Шувакише горит приют с 42 собаками. По предварительным данным, животные погибли, сообщил очевидец происшествия. «Собаки, которые были в доме, точно погибли. Животные, которые были в вольерах, может еще живы. Всего там 42 собаки», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург», ссылаясь на очевидца. Пожар тушат 22 сотрудника ГУ МЧС по Свердловской области, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Огонь охватил 150 квадратных метров. Корреспондент агентства попытался связаться с хозяйкой передержки. Женщина не взяла трубку. В пригороде Екатеринбурга Шувакише горит приют с 42 собаками. По предварительным данным, животные погибли, сообщил очевидец происшествия. «Собаки, которые были в доме, точно погибли. Животные, которые были в вольерах, может еще живы. Всего там 42 собаки», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург», ссылаясь на очевидца. Пожар тушат 22 сотрудника ГУ МЧС по Свердловской области, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Огонь охватил 150 квадратных метров. Корреспондент агентства попытался связаться с хозяйкой передержки. Женщина не взяла трубку. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям