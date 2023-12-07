В приюте находится 42 собаки (архивное фото)
В пригороде Екатеринбурга Шувакише горит приют с 42 собаками. По предварительным данным, животные погибли, сообщил очевидец происшествия.
«Собаки, которые были в доме, точно погибли. Животные, которые были в вольерах, может еще живы. Всего там 42 собаки», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург», ссылаясь на очевидца.
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