07 декабря 2023

Десятки собак сгорели в приюте под Екатеринбургом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Божественная литургия в храме Архангела Михаила села Новоипатово. Свердловская область, снег, собака с ошейником
В приюте находится 42 собаки (архивное фото) Фото:

В пригороде Екатеринбурга Шувакише горит приют с 42 собаками. По предварительным данным, животные погибли, сообщил очевидец происшествия.

«Собаки, которые были в доме, точно погибли. Животные, которые были в вольерах, может еще живы. Всего там 42 собаки», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург», ссылаясь на очевидца.

Пожар тушат 22 сотрудника ГУ МЧС по Свердловской области, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Огонь охватил 150 квадратных метров.

Корреспондент агентства попытался связаться с хозяйкой передержки. Женщина не взяла трубку.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В пригороде Екатеринбурга Шувакише горит приют с 42 собаками. По предварительным данным, животные погибли, сообщил очевидец происшествия. «Собаки, которые были в доме, точно погибли. Животные, которые были в вольерах, может еще живы. Всего там 42 собаки», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург», ссылаясь на очевидца. Пожар тушат 22 сотрудника ГУ МЧС по Свердловской области, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Огонь охватил 150 квадратных метров. Корреспондент агентства попытался связаться с хозяйкой передержки. Женщина не взяла трубку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...