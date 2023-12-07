Музей PERMM на деньги премии «Музей года» купит работы художников-женщин

08 декабря 2023 в 10:52 Размер текста - 17 +

В PERMM появятся новые произведения современного искусства Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Пермский музей современного искусства пополнит свою коллекцию благодаря премии «Музей года» от фонда Cosmoscow. На 1,8 млн рублей PERMM закупает 23 произведения искусства. В музее отмечают, что все работы выполнены женщинами. «В рамках программы „Музей года“ Фонд поддержки современного искусства Cosmoscow выделил 1,8 млн рублей на пополнение коллекции PERMM. Музей отобрал 23 произведения российских художниц и одного художественного дуэта. До этого момента в коллекции музея искусство художниц составляло 16%», — сообщается на сайте PERMM. В собрание музея войдут работы арт-группы из Калининграда «Нежные бабы», пермской художницы Елены Слобцевой, Лейли Аслановой из Ростова-на-Дону, Лизы Нестеровой из Екатеринбурга, пермячки Аси Маракулиной, которая сегодня живет и работает в Вене. Также коллекцию пополнят картины пермского дуэта Ольги Субботиной и Михаила Павлюкевича. «Музей года» — ежегодная программа фонда Cosmoscow. Ее победителями были Третьяковская галерея и Государственный Эрмитаж. А в 2023 году премию получил PERMM, став первым музеем за пределами столиц, который удостоен ее.

Пермский музей современного искусства пополнит свою коллекцию благодаря премии «Музей года» от фонда Cosmoscow. На 1,8 млн рублей PERMM закупает 23 произведения искусства. В музее отмечают, что все работы выполнены женщинами. «В рамках программы „Музей года“ Фонд поддержки современного искусства Cosmoscow выделил 1,8 млн рублей на пополнение коллекции PERMM. Музей отобрал 23 произведения российских художниц и одного художественного дуэта. До этого момента в коллекции музея искусство художниц составляло 16%», — сообщается на сайте PERMM. В собрание музея войдут работы арт-группы из Калининграда «Нежные бабы», пермской художницы Елены Слобцевой, Лейли Аслановой из Ростова-на-Дону, Лизы Нестеровой из Екатеринбурга, пермячки Аси Маракулиной, которая сегодня живет и работает в Вене. Также коллекцию пополнят картины пермского дуэта Ольги Субботиной и Михаила Павлюкевича. «Музей года» — ежегодная программа фонда Cosmoscow. Ее победителями были Третьяковская галерея и Государственный Эрмитаж. А в 2023 году премию получил PERMM, став первым музеем за пределами столиц, который удостоен ее.