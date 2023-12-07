07 декабря 2023

Морозы в Пермском крае стали самыми сильными за последние шесть лет

© Служба новостей «URA.RU»
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Мороз в городе. Пермь, иней, комсомольский проспект, компроспект, зима в городе
Прикамье бьет температурные рекорды Фото:

Пермские синоптики зафиксировали рекордно-низкую температуру воздуха. Таких морозов не было последние шесть лет. Такие данные приводятся в telegram-канале «Опасные природные явления Пермского края».

«На большинстве метеостанций Пермского края температура воздуха упала ниже отметки -35 градусов, и отмечен новый минимум температуры не только за год, но и за предыдущие шесть лет (с 9 января 2017 г.)», — сообщили синоптики. Пик морозов также наблюдается в Свердловской области. Там температура воздуха доходила до -42 градусов.

В Пермском крае холоднее всего было в Кунгуре (-40,2 градусов), Осе (-39,6 градусов), Кочево (-39,2 градусов) и Кудымкаре (-39,0 градусов). В Перми -34,4 градусов, в аэропорту Большое Савино ночью было -38 градусов. Синоптики отмечают, что это не окончательные минусовые показатели, так как утром температура воздуха продолжила опускаться.

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Пермские синоптики зафиксировали рекордно-низкую температуру воздуха. Таких морозов не было последние шесть лет. Такие данные приводятся в telegram-канале «Опасные природные явления Пермского края». «На большинстве метеостанций Пермского края температура воздуха упала ниже отметки -35 градусов, и отмечен новый минимум температуры не только за год, но и за предыдущие шесть лет (с 9 января 2017 г.)», — сообщили синоптики. Пик морозов также наблюдается в Свердловской области. Там температура воздуха доходила до -42 градусов. В Пермском крае холоднее всего было в Кунгуре (-40,2 градусов), Осе (-39,6 градусов), Кочево (-39,2 градусов) и Кудымкаре (-39,0 градусов). В Перми -34,4 градусов, в аэропорту Большое Савино ночью было -38 градусов. Синоптики отмечают, что это не окончательные минусовые показатели, так как утром температура воздуха продолжила опускаться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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