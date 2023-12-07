Морозы в Пермском крае стали самыми сильными за последние шесть лет

Пермские синоптики зафиксировали рекордно-низкую температуру воздуха. Таких морозов не было последние шесть лет. Такие данные приводятся в telegram-канале «Опасные природные явления Пермского края».
«На большинстве метеостанций Пермского края температура воздуха упала ниже отметки -35 градусов, и отмечен новый минимум температуры не только за год, но и за предыдущие шесть лет (с 9 января 2017 г.)», — сообщили синоптики. Пик морозов также наблюдается в Свердловской области. Там температура воздуха доходила до -42 градусов.
В Пермском крае холоднее всего было в Кунгуре (-40,2 градусов), Осе (-39,6 градусов), Кочево (-39,2 градусов) и Кудымкаре (-39,0 градусов). В Перми -34,4 градусов, в аэропорту Большое Савино ночью было -38 градусов. Синоптики отмечают, что это не окончательные минусовые показатели, так как утром температура воздуха продолжила опускаться.
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