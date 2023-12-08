Нефтегазовые доходы России упали на 20%

08 декабря 2023 в 11:28 Размер текста - 17 +

Нефтегазовые доходы в России составили 8 226 миллиардов рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Нефтегазовые доходы России снизились на 22,8%, по сравнению с прошлым годом, и составили 8,2 миллиарда рублей. Об этом сообщил Минфин страны. «Нефтегазовые доходы составили 8 226 миллиардов рублей и снизились на 22,8% г/г», — говорится в сообщении Минфина, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что это связано с высокой базой сравнения прошлого года, снижением котировок цен на нефть марки Urals в начале года, а также со снижением цен и сокращением объемов экспорта природного газа. Ранее из данных Министерства финансов стало известно, что в РФ нефтегазовые доходы федерального бюджета на ноябрь оказались ниже октябрьских значений на 41%. За второй месяц осени поступления от нефти и газа составили 1,635 триллиона рублей, за третий — 962 миллиарда рублей. По сравнению с ноябрем прошлого года поступления из этой сферы выросли на 11%.

Нефтегазовые доходы России снизились на 22,8%, по сравнению с прошлым годом, и составили 8,2 миллиарда рублей. Об этом сообщил Минфин страны. «Нефтегазовые доходы составили 8 226 миллиардов рублей и снизились на 22,8% г/г», — говорится в сообщении Минфина, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что это связано с высокой базой сравнения прошлого года, снижением котировок цен на нефть марки Urals в начале года, а также со снижением цен и сокращением объемов экспорта природного газа. Ранее из данных Министерства финансов стало известно, что в РФ нефтегазовые доходы федерального бюджета на ноябрь оказались ниже октябрьских значений на 41%. За второй месяц осени поступления от нефти и газа составили 1,635 триллиона рублей, за третий — 962 миллиарда рублей. По сравнению с ноябрем прошлого года поступления из этой сферы выросли на 11%.