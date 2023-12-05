«Коммерсант»: Россия в ноябре получила меньше доходов от газа и нефти

Минфин: в ноябре Россия получила на 41% меньше доходов от нефти, чем в октябре

06 декабря 2023 в 02:54 Размер текста - 17 +

Доходы от нефтегазовой отрасли РФ за ноябрь составили 962 миллиарда рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России доходы федерального бюджета от нефти и газа на ноябрь оказались ниже октябрьских значений на 41%. За второй месяц осени поступления от нефтегазовой сферы составили 1,635 триллиона рублей, за третий — 962 миллиарда рублей, говорится в данных Министерства финансов. «В ноябре нефтегазовые поступления бюджета составили 962 млрд рублей <…> Ноябрьские поступления ниже октябрьских (1,635 трлн руб.) сразу на 41%, но с поправкой на отсутствие в минувшем месяце сборов НДД, уплачиваемых четыре раза в год, сокращение выглядит не столь значительным — минус 7,8%», — передает данные Минфина газета «Коммерсант». По сравнению с ноябрем прошлого года поступления из этой сферы выросли на 11%. За 11 месяцев 2023 года доходы от нефти и газа в России составили 8,172 триллиона рублей, что на 23,3% ниже, чем за аналогичный период 2022 года. Газета отмечает, что единственной причиной сокращения доходов в ноябре относительно октября стало возвращение топливного демпфера. Национальная служба новостей сообщала, что нефтяные компании получат 192,7 миллиарда рублей в качестве компенсации за сдерживание цен на внутрироссийском рынке в рамках топливного демпфера. Уточняется, что кабмин производит выплаты нефтяникам в случае, если экспортные цены на бензин и дизель оказываются выше внутренних. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России доходы федерального бюджета от нефти и газа на ноябрь оказались ниже октябрьских значений на 41%. За второй месяц осени поступления от нефтегазовой сферы составили 1,635 триллиона рублей, за третий — 962 миллиарда рублей, говорится в данных Министерства финансов. «В ноябре нефтегазовые поступления бюджета составили 962 млрд рублей <…> Ноябрьские поступления ниже октябрьских (1,635 трлн руб.) сразу на 41%, но с поправкой на отсутствие в минувшем месяце сборов НДД, уплачиваемых четыре раза в год, сокращение выглядит не столь значительным — минус 7,8%», — передает данные Минфина газета «Коммерсант». По сравнению с ноябрем прошлого года поступления из этой сферы выросли на 11%. За 11 месяцев 2023 года доходы от нефти и газа в России составили 8,172 триллиона рублей, что на 23,3% ниже, чем за аналогичный период 2022 года. Газета отмечает, что единственной причиной сокращения доходов в ноябре относительно октября стало возвращение топливного демпфера. Национальная служба новостей сообщала, что нефтяные компании получат 192,7 миллиарда рублей в качестве компенсации за сдерживание цен на внутрироссийском рынке в рамках топливного демпфера. Уточняется, что кабмин производит выплаты нефтяникам в случае, если экспортные цены на бензин и дизель оказываются выше внутренних.