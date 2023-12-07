Курганский СУ СК проверит работу медиков скорой помощи по заданию Бастрыкина

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил следователям курганского управления проверить жалобу на работников скорой помощи в городе Шадринске. СУ СК начал процессуальную проверку, информирует сайт регионального управления.
«Председатель СК России поставил на контроль проверку по информации о ненадлежащем оказании медицинской помощи пожилому мужчине в Курганской области», — сообщают в пресс-службе управления. Такое решение было принято после жалоб пенсионера на городскую скорую помощь.
Согласно жалобе 72-летнего жителя Шадринска, он с признаками инсульта дважды вызывал скорую. Медработники предлагали ему подписать заявление об отказе от госпитализации. Мужчина не мог прочесть информацию на бланке, но подписывал его. После этого медики отправляли его в поликлинику, чтобы получить направление в больницу.
Проверку проведут после появления жалобы в соцсетях города. Начальник курганского СУ СК Богдан Францишко должен будет представить доклад председателю следкома о результатах проверки, сообщили в ведомстве.
Ранее URA.RU сообщало, что Бастрыкин держит на контроле курганское дело о предоставлении жилья. Женщина, стоявшая 37 лет в очереди на получение жилья, пожаловалась в органы на местные власти.
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