Из Челябинска возобновят авиарейсы в Самару и Нижневартовск

Авиарейсы из Челябинска в Нижневартовск и Самару возобновят с начала 2024 года. Первый полет совершат 5 января, сообщили URA.RU в пресс-службе аэропорта Курчатов.
«С нового года из аэропорта Челябинск возобновляются рейсы в Нижневартовск и Самару. Полеты будет выполнять авиакомпания Red Wings», — сообщили URA.RU в аэропорту.
Первый полет в Нижневартовск назначен на 5 января. Рейс будет запущен по пятницам раз в неделю, а с марта появится дополнительный перелет по понедельникам. В Самару первый рейс совершат 8 января. С 19 января рейсы будут следовать по пятницам, а с 29 января по тому же расписанию, что и в Нижневартовск.
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