07 декабря 2023

Из Челябинска возобновят авиарейсы в Самару и Нижневартовск

© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония захоронения останков бойца. Екатеринбург, полет, самолет, red wings
Первый перелет в Нижневартовск состоится 5 января 2024 года, в Самару — 8 января Фото:

Авиарейсы из Челябинска в Нижневартовск и Самару возобновят с начала 2024 года. Первый полет совершат 5 января, сообщили URA.RU в пресс-службе аэропорта Курчатов.

«С нового года из аэропорта Челябинск возобновляются рейсы в Нижневартовск и Самару. Полеты будет выполнять авиакомпания Red Wings», — сообщили URA.RU в аэропорту.

Первый полет в Нижневартовск назначен на 5 января. Рейс будет запущен по пятницам раз в неделю, а с марта появится дополнительный перелет по понедельникам. В Самару первый рейс совершат 8 января. С 19 января рейсы будут следовать по пятницам, а с 29 января по тому же расписанию, что и в Нижневартовск.

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Авиарейсы из Челябинска в Нижневартовск и Самару возобновят с начала 2024 года. Первый полет совершат 5 января, сообщили URA.RU в пресс-службе аэропорта Курчатов. «С нового года из аэропорта Челябинск возобновляются рейсы в Нижневартовск и Самару. Полеты будет выполнять авиакомпания Red Wings», — сообщили URA.RU в аэропорту. Первый полет в Нижневартовск назначен на 5 января. Рейс будет запущен по пятницам раз в неделю, а с марта появится дополнительный перелет по понедельникам. В Самару первый рейс совершат 8 января. С 19 января рейсы будут следовать по пятницам, а с 29 января по тому же расписанию, что и в Нижневартовск.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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