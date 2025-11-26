Вылетавшим в Египет челябинцам вернули распотрошенный багаж

В отеле туристы выяснили, что вещей в сумках не хватает Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Вылетавшие в Хургаду (Египет) челябинцы получили распотрошенный багаж. Как выяснило URA.RU, в ноябре с подобными случаями столкнулись несколько разных туристов.

«Такое у меня за 25 лет ведения турдеятельности. Не разу ни я, ни туристы, которых отправляла на отдых, с подобным не сталкивались. После прилета в Хургаду на самолете компании „Алмазриа эйрлайнс“ 15 ноября, в отеле выяснила, что многих вещей не хватает», — сообщила URA.RU турагент Нанна Лукашкина.

По словам собеседницы информагентства, чемодан был в чехле при получении, но внутри отсутствовали очки, косметичка, пакет с подарками друзьям в Египте и джинсы. Думала, что оставила вещи в Челябинске, однако сын подтвердил: дома их нет. Перед возвращением из Хургады 25 ноября женщина выяснила, что с ее рейса пострадали и другие пассажиры, у которых пропали личные вещи. Лукашкина подчеркнула: рейс в Челябинске задержали, и багаж долго находился в аэропорту. Путешественница сожалеет, что такое случилось в родном городе.

Семья челябинки Оксаны Ведровой столкнулась с аналогичной ситуацией 5 ноября. Обстоятельства похожи: рейс в Челябинске на два часа задержали. По прилету в Египет чемоданы выдали сразу.

«Детский багаж в одном чемодане, взрослый — в другом. Детский кейс закрывать на замок и обматывать лентой не стали. Думали: чего там красть? В результате из сумки вытащили косметичку и духи. С нами были дочки-подростки: они очень расстроились. Получили ущерб в районе 30 тысяч — косметичка с бижутерией, которую несколько лет покупали детям», — рассказала она URA.RU.

Ведрова отметила, что наученные горьким опытом, на обратном пути оба чемодана обмотали скотчем для безопасности. В итоге веще остались целыми.

В июле с похожей проблемой в аэропорту Челябинска столкнулись туристы, вернувшиеся из Турции, После получения багажа они не досчитались турецких сувениров — туалетную воду и конфеты.