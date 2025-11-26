В Челябинске откроется первая муниципальная школа самбо

Первая муниципальная школа самбо в Челябинске уже зарегистрирована, сообщил Лошкин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэр Челябинска и президент областной федерации самбо Алексей Лошкин встретился с чемпионкой мира по самбо Таисией Киреевой и ее наставниками. В ходе беседы обсуждалось открытие первой муниципальной школы самбо и победа Киреевой на чемпионате мира, сообщили URA.RU в пресс-службе администрации города.

«Важны не только минуты радости, но и моменты, когда у человека возникают трудности. Поэтому мы будем всячески поддерживать и словом, и делом. Все должны понимать, что эта победа — наша общая гордость. Молодец, что с задачей справилась!», — поздравил глава города к чемпионку.

Отдельное внимание уделили развитию инфраструктуры: первую муниципальную школу самбо уже зарегистрировали, подобрано помещение и ведется ремонт. До этого спортсмены занимались на базах других учреждений и не имели собственной площадки.

Продолжение после рекламы

Алексей Лошкин лично поздравил Таисию Кирееву с победой на чемпионате мира и поблагодарил тренеров Андрея Вострикова и Салавата Мингазова за вклад в развитие спорта. Заслуженный тренер России Андрей Востриков подчеркнул, что главная цель команды — сохранить высокую планку, установленную спортсменами.

«Таисия шла к этой медали настойчиво и целеустремленно. В 2025 году взяла золото чемпионата страны, но именно чемпионат мира принес такую долгожданную для всех нас победу», — отметил он.

Также обсуждалась возможность проведения чемпионата УрФО по самбо в Челябинске и турнира на призы главы города. Лошкин поручил проработать варианты площадок и предварительные даты соревнований.