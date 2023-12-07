Стало известно, где свердловские рабочие могут зарабатывать до 320 тысяч рублей

В Екатеринбурге токарю готовы платить больше 300 тысяч рублей

08 декабря 2023 в 12:08 Размер текста - 17 +

За последний год конкуренция за кандидатов в сфере «сырье, производство» выросла на 37% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Самое высокое предложение по зарплате в производственной сфере в Екатеринбурге предлагают сборщику металлоконструкции — от 260 000 рублей. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Работа». «Второй самой высокооплачиваемой вакансией в городе считается токарь. Осенью 2023 года спрос на таких специалистов вырос почти на 60%, а средняя предлагаемая зарплата достигла отметки 105 477 рублей», — сообщили агентству. При этом опытный токарь-карусельщик может получать до 320 320 рублей в зависимости от графика. Замыкает тройку лидеров слесарь-ремонтник с предлагаемой зарплатой от 80 000 до 200 000 рублей. Специалист должен иметь опыт работы не меньше года, но обучение с нуля компании тоже рассматривают.

Самое высокое предложение по зарплате в производственной сфере в Екатеринбурге предлагают сборщику металлоконструкции — от 260 000 рублей. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Работа». «Второй самой высокооплачиваемой вакансией в городе считается токарь. Осенью 2023 года спрос на таких специалистов вырос почти на 60%, а средняя предлагаемая зарплата достигла отметки 105 477 рублей», — сообщили агентству. При этом опытный токарь-карусельщик может получать до 320 320 рублей в зависимости от графика. Замыкает тройку лидеров слесарь-ремонтник с предлагаемой зарплатой от 80 000 до 200 000 рублей. Специалист должен иметь опыт работы не меньше года, но обучение с нуля компании тоже рассматривают.