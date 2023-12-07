Стало известно, где свердловские рабочие могут зарабатывать до 320 тысяч рублей

Самое высокое предложение по зарплате в производственной сфере в Екатеринбурге предлагают сборщику металлоконструкции — от 260 000 рублей. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Работа».
«Второй самой высокооплачиваемой вакансией в городе считается токарь. Осенью 2023 года спрос на таких специалистов вырос почти на 60%, а средняя предлагаемая зарплата достигла отметки 105 477 рублей», — сообщили агентству. При этом опытный токарь-карусельщик может получать до 320 320 рублей в зависимости от графика.
Замыкает тройку лидеров слесарь-ремонтник с предлагаемой зарплатой от 80 000 до 200 000 рублей. Специалист должен иметь опыт работы не меньше года, но обучение с нуля компании тоже рассматривают.
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