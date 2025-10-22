Игорь Николаев летит с большим концертом в Екатеринбург
Концерт Николаева отгремит в «МТС Live Холле»
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Автор хита «Выпьем за любовь» Игорь Николаев 29 октября приедет в Екатеринбург с большим концертом. Выступление состоится в «МТС Live Холле», рассказали представители площадки.
«Гастрольный тур Игоря Николаева продолжается, и 29 октября состоится его концерт в Екатеринбурге», — пояснили они. Стоимость билета стартует от 1750 рублей, а самый дорогой из оставшихся обойдется в 4200 рублей.
Ближайшие выходные в Екатеринбурге также богаты на выступления популярных артистов. Так, 25 октября в концерт-холле «Свобода» споет Олег Майами, на следующий день в «МТС Live Холле» шоу устроит рэпер L'One. Подробнее о других событиях — в афише URA.RU.
