Игорь Николаев летит с большим концертом в Екатеринбург

Концерт Николаева отгремит в «МТС Live Холле» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Автор хита «Выпьем за любовь» Игорь Николаев 29 октября приедет в Екатеринбург с большим концертом. Выступление состоится в «МТС Live Холле», рассказали представители площадки.

«Гастрольный тур Игоря Николаева продолжается, и 29 октября состоится его концерт в Екатеринбурге», — пояснили они. Стоимость билета стартует от 1750 рублей, а самый дорогой из оставшихся обойдется в 4200 рублей.