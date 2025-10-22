У свердловчан массово пропал доступ к WhatsApp*

Мессенджер перестал работать около часа назад Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жители Свердловской области днем 22 октября массово пожаловались на сбои в работе мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, запрещена в России и признана экстремистской). О проблемах с приложением рассказали читатели URA.RU.

«Не получается отправить сообщение, оно не уходит получателю», — сказал собеседник. По словам другого, уведомления также невозможно прочитать, поддержка пишет: «Ожидание сообщения. Это может занять некоторое время».

Согласно данным информационного портала DownDetector, за последний час о сбоях в WhatsApp насчитывается 43% жалоб из общего числа. Их всплеск случился примерно в 13:00.

