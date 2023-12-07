Челябинские поезда перешли на новое зимнее расписание

Поезда дальнего следования и в пригородном направлении в Челябинской области с 10 декабря перешли на новое расписание. Об этом сообщили в пресс-службе ЮУЖД.
«На ЮУЖД в новом расписании движения на 2023/2024 годы предусмотрено курсирование 59 пар поездов дальнего следования и 150 пар пригородного. Изменятся маршруты и расписание ряда поездов дальнего следования и пригородного сообщения», — уточнили в пресс-службе ЮУЖД.
По данным перевозчика, поезда № 55/306 — 305/56 Челябинск — Ташкент и №112/111 Кисловодск — Орск будут курсировать круглогодично. Изменятся маршруты трех пассажирских поездов: Челябинск — Адлер, Оренбург — Санкт-Петербург, Орск — Анапа. В пригородном сообщении выходит на линию третья пара пригородных поездов по маршруту Челябинск — Верхний Уфалей — Екатеринбург, а также меняется расписание вечерних пригородных поездов в направлении Челябинск — Миасс — Златоуст.
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