07 декабря 2023

Челябинские поезда перешли на новое зимнее расписание

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С 10 декабря изменится расписание поездов и электричек в Челябинской области Фото:

Поезда дальнего следования и в пригородном направлении в Челябинской области с 10 декабря перешли на новое расписание. Об этом сообщили в пресс-службе ЮУЖД.

«На ЮУЖД в новом расписании движения на 2023/2024 годы предусмотрено курсирование 59 пар поездов дальнего следования и 150 пар пригородного. Изменятся маршруты и расписание ряда поездов дальнего следования и пригородного сообщения», — уточнили в пресс-службе ЮУЖД.

По данным перевозчика, поезда № 55/306 — 305/56 Челябинск — Ташкент и №112/111 Кисловодск — Орск будут курсировать круглогодично. Изменятся маршруты трех пассажирских поездов: Челябинск — Адлер, Оренбург — Санкт-Петербург, Орск — Анапа. В пригородном сообщении выходит на линию третья пара пригородных поездов по маршруту Челябинск — Верхний Уфалей — Екатеринбург, а также меняется расписание вечерних пригородных поездов в направлении Челябинск — Миасс — Златоуст.

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Поезда дальнего следования и в пригородном направлении в Челябинской области с 10 декабря перешли на новое расписание. Об этом сообщили в пресс-службе ЮУЖД. «На ЮУЖД в новом расписании движения на 2023/2024 годы предусмотрено курсирование 59 пар поездов дальнего следования и 150 пар пригородного. Изменятся маршруты и расписание ряда поездов дальнего следования и пригородного сообщения», — уточнили в пресс-службе ЮУЖД. По данным перевозчика, поезда № 55/306 — 305/56 Челябинск — Ташкент и №112/111 Кисловодск — Орск будут курсировать круглогодично. Изменятся маршруты трех пассажирских поездов: Челябинск — Адлер, Оренбург — Санкт-Петербург, Орск — Анапа. В пригородном сообщении выходит на линию третья пара пригородных поездов по маршруту Челябинск — Верхний Уфалей — Екатеринбург, а также меняется расписание вечерних пригородных поездов в направлении Челябинск — Миасс — Златоуст.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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