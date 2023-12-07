Глава Нового Уренгоя является донором крови
Глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов вместе с заместителями сдали в городской больнице донорскую кровь. Об этом сообщил мэр города в своем telegram-канале.
«Каждый год вся городская команда сдает кровь в Новоуренгойской центральной городской больнице. Спасибо всем донорам! Каждый день ваша кровь спасает чью-то жизнь и помогает выздоровлению», — говорится в сообщении.
Сотрудники администрации Нового Уренгоя сдали донорскую кровь
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