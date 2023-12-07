07 декабря 2023

Мэр Нового Уренгоя и его замы поделились кровью с больницей. Фото

Сотрудники мэрии Нового Уренгоя ежегодно сдают донорскую кровь
© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловская областная станция переливания крови. Екатеринбург, переливание крови, доноры, донор, сдача крови, донорский пункт, донорство
Глава Нового Уренгоя является донором крови Фото:

Глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов вместе с заместителями сдали в городской больнице донорскую кровь. Об этом сообщил мэр города в своем telegram-канале.

«Каждый год вся городская команда сдает кровь в Новоуренгойской центральной городской больнице. Спасибо всем донорам! Каждый день ваша кровь спасает чью-то жизнь и помогает выздоровлению», — говорится в сообщении.

Сотрудники администрации Нового Уренгоя сдали донорскую кровь
Сотрудники администрации Нового Уренгоя сдали донорскую кровь
Фото:

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Глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов вместе с заместителями сдали в городской больнице донорскую кровь. Об этом сообщил мэр города в своем telegram-канале. «Каждый год вся городская команда сдает кровь в Новоуренгойской центральной городской больнице. Спасибо всем донорам! Каждый день ваша кровь спасает чью-то жизнь и помогает выздоровлению», — говорится в сообщении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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