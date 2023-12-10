В Новый год пьяный пермяк избил и ограбил знакомую и уснул у нее дома

11 декабря 2023 в 08:50 Размер текста - 17 +

Пермяк избивал знакомую даже после того, как она отдала украшения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Чайковского (Пермский край) во время празднования Нового года-2023 в квартире у своей знакомой ограбил женщину и уснул у нее дома. Перед этим пермяк сильно напился и избил пострадавшую, сообщается в решении на сайте Пермского краевого суда. Потерпевшая с двумя своими знакомыми пришла к себе домой праздновать Новый год. Во время застолья один из приятелей уснул, а другой разделся почти догола и начал избивать хозяйку квартиры и требовать ее отдать золотые украшения. Мужчина таскал знакомую за волосы, бил об батарею и наносил удары по всему телу. Когда женщина подчинилась и отдала золото, злоумышленник все равно продолжил избивать свою жертву. Потом он забрал у нее банковские карты, ушел в туалет и уснул. Женщина убежала из квартиры и пришла к матери, которая вызвала полицию. «Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, обнаружили подозреваемого спящим в туалете. Потерпевшая, осмотрев свою квартиру, обнаружила под диваном свои золотые изделия. Как они там оказались, подозреваемый объяснить не смог из-за опьянения. Потерпевшая претензий к нему по поводу золотых изделий не имела», — говорится в решении суда. Нападавшего суд приговорил к трем годам лишения свободы. В апелляции осужденный настаивал на том, что драгоценности он из дома не выносил, и тогда суд снизил его срок до двух лет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Чайковского (Пермский край) во время празднования Нового года-2023 в квартире у своей знакомой ограбил женщину и уснул у нее дома. Перед этим пермяк сильно напился и избил пострадавшую, сообщается в решении на сайте Пермского краевого суда. Потерпевшая с двумя своими знакомыми пришла к себе домой праздновать Новый год. Во время застолья один из приятелей уснул, а другой разделся почти догола и начал избивать хозяйку квартиры и требовать ее отдать золотые украшения. Мужчина таскал знакомую за волосы, бил об батарею и наносил удары по всему телу. Когда женщина подчинилась и отдала золото, злоумышленник все равно продолжил избивать свою жертву. Потом он забрал у нее банковские карты, ушел в туалет и уснул. Женщина убежала из квартиры и пришла к матери, которая вызвала полицию. «Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, обнаружили подозреваемого спящим в туалете. Потерпевшая, осмотрев свою квартиру, обнаружила под диваном свои золотые изделия. Как они там оказались, подозреваемый объяснить не смог из-за опьянения. Потерпевшая претензий к нему по поводу золотых изделий не имела», — говорится в решении суда. Нападавшего суд приговорил к трем годам лишения свободы. В апелляции осужденный настаивал на том, что драгоценности он из дома не выносил, и тогда суд снизил его срок до двух лет.