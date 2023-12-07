Бастрыкин затребовал доклад по волоките при переселении жительницы Копейска

Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по волоките, допущенной при расследовании уголовного дела при переселении жительницы Копейска, города-спутника Челябинска. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин затребовал у и.о руководителя СУ СК России по Челябинской области Алексея Ивановича Колбасина доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах, о причинах допущенной по уголовному делу волокиты, а по завершении расследования — о его результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В ведомстве уточнили, что в СКР обратилась жительница Копейска с жалобой об отсутствии расселения аварийного дома по улице Новороссийская. В здании 1954 года постройки нарушена целостность стен, прогнили полы, неисправна канализация и проводка. В квартирах сырость, плесень и холод, в 2018 году здание признано аварийным и подлежащим сносу. По данным СКР, другое благоустроенное жилье семье копейчанки не предоставлено, чиновники предлагают ей переселение в малогабаритную квартиру.
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