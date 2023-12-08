Некоторые избирательные участки на выборах президента РФ оборудуют во дворах

В семи регионах России предлагается организовать голосование по выборам президента страны на придомовых территориях. Об этом заявила в ходе заседания, посвященного старту президентской кампании глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова.
«В семи регионах РФ, в том числе в новых субъектах, предлагается разрешить голосование на придомовых территориях», — отметила Памфилова. Она напомнила, что выборы назначены на 17 марта 2024 года.
Ранее Памфилова заявила, что трехдневное голосование позволяет не затягивать время и облегчить работу в регионах. Она также отметила хорошую подготовку к предстоящим президентским выборам и рост доверия россиян к процедуре.
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