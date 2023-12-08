Политика Выборы Некоторые избирательные участки на выборах президента РФ оборудуют во дворах Памфилова: в нескольких регионах РФ можно будет проголосовать у дома 08 декабря 2023 в 14:03 Размер текста - 17 + Проголосовать на выборах президента предлагается у дома Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В семи регионах России предлагается организовать голосование по выборам президента страны на придомовых территориях. Об этом заявила в ходе заседания, посвященного старту президентской кампании глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова. «В семи регионах РФ, в том числе в новых субъектах, предлагается разрешить голосование на придомовых территориях», — отметила Памфилова. Она напомнила, что выборы назначены на 17 марта 2024 года. Ранее Памфилова заявила, что трехдневное голосование позволяет не затягивать время и облегчить работу в регионах. Она также отметила хорошую подготовку к предстоящим президентским выборам и рост доверия россиян к процедуре. В семи регионах России предлагается организовать голосование по выборам президента страны на придомовых территориях. Об этом заявила в ходе заседания, посвященного старту президентской кампании глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова. «В семи регионах РФ, в том числе в новых субъектах, предлагается разрешить голосование на придомовых территориях», — отметила Памфилова. Она напомнила, что выборы назначены на 17 марта 2024 года. Ранее Памфилова заявила, что трехдневное голосование позволяет не затягивать время и облегчить работу в регионах. Она также отметила хорошую подготовку к предстоящим президентским выборам и рост доверия россиян к процедуре. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям