Памфилова рассказала о преимуществах трехдневного голосования

Трехдневное голосование позволяет не затягивать время и облегчить работу в регионах. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Она также отметила хорошую подготовку к предстоящим президентским выборам.
«Мы бы хотели максимально быстро приступить к информированию граждан. Чтобы они получили всю информацию, чтобы сделать свой выбор. Не затягивая время, облегчая работу в регионах», — сказала Памфилова во время заседания ЦИК, трансляция велась на официальном сайте. Она добавила, что голосование в течение трех дней становится традиционным.
По словам Памфиловой, ЦИК хорошо подготовилась к предстоящим выборам. На данный момент уже имеются новые технические средства и инновации, заключила она.
Ранее Совет Федерации на пленарном заседании принял решение о проведении президентских выборов 17 марта 2024 года. Памфилова заявляла, что в этот раз не будет возможности проголосовать из-за рубежа.
Трехдневное голосование позволяет не затягивать время и облегчить работу в регионах. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Она также отметила хорошую подготовку к предстоящим президентским выборам. «Мы бы хотели максимально быстро приступить к информированию граждан. Чтобы они получили всю информацию, чтобы сделать свой выбор. Не затягивая время, облегчая работу в регионах», — сказала Памфилова во время заседания ЦИК, трансляция велась на официальном сайте. Она добавила, что голосование в течение трех дней становится традиционным. По словам Памфиловой, ЦИК хорошо подготовилась к предстоящим выборам. На данный момент уже имеются новые технические средства и инновации, заключила она. Ранее Совет Федерации на пленарном заседании принял решение о проведении президентских выборов 17 марта 2024 года. Памфилова заявляла, что в этот раз не будет возможности проголосовать из-за рубежа.