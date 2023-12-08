Памфилова рассказала о преимуществах трехдневного голосования

Памфилова: трехдневное голосование облегчает работу в регионах
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Заседание ЦИК по видеонаблюдению на выборах. Москва, портрет, памфилова элла
Голосование в течение трех дней становится традиционным, заявила Элла Памфилова Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Трехдневное голосование позволяет не затягивать время и облегчить работу в регионах. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Она также отметила хорошую подготовку к предстоящим президентским выборам.

«Мы бы хотели максимально быстро приступить к информированию граждан. Чтобы они получили всю информацию, чтобы сделать свой выбор. Не затягивая время, облегчая работу в регионах», — сказала Памфилова во время заседания ЦИК, трансляция велась на официальном сайте. Она добавила, что голосование в течение трех дней становится традиционным.

По словам Памфиловой, ЦИК хорошо подготовилась к предстоящим выборам. На данный момент уже имеются новые технические средства и инновации, заключила она.

Ранее Совет Федерации на пленарном заседании принял решение о проведении президентских выборов 17 марта 2024 года. Памфилова заявляла, что в этот раз не будет возможности проголосовать из-за рубежа.

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Трехдневное голосование позволяет не затягивать время и облегчить работу в регионах. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Она также отметила хорошую подготовку к предстоящим президентским выборам. «Мы бы хотели максимально быстро приступить к информированию граждан. Чтобы они получили всю информацию, чтобы сделать свой выбор. Не затягивая время, облегчая работу в регионах», — сказала Памфилова во время заседания ЦИК, трансляция велась на официальном сайте. Она добавила, что голосование в течение трех дней становится традиционным. По словам Памфиловой, ЦИК хорошо подготовилась к предстоящим выборам. На данный момент уже имеются новые технические средства и инновации, заключила она. Ранее Совет Федерации на пленарном заседании принял решение о проведении президентских выборов 17 марта 2024 года. Памфилова заявляла, что в этот раз не будет возможности проголосовать из-за рубежа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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