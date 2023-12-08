Два грузовика столкнулись на трассе Екатеринбург-Тюмень

08 декабря 2023 в 14:17 Размер текста - 17 +

Авария произошла на 27 км автодороги (архивное фото) Фото: Александр Елизаров © URA.RU На 27 километре трассы Екатеринбург-Тюмень столкнулись два грузовика и легковая машина. Из-за этого на участке дороги ввели временное ограничение для движения транспорта, сообщили в УГИБДД по Свердловской области. «По предварительным данным, столкнулись три автомобиля, два из которых — грузовых. Движение в сторону Екатеринбурге ограничено», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». На месте происшествия работают автоинспекторы. Они выясняют точные обстоятельства аварии.

На 27 километре трассы Екатеринбург-Тюмень столкнулись два грузовика и легковая машина. Из-за этого на участке дороги ввели временное ограничение для движения транспорта, сообщили в УГИБДД по Свердловской области. «По предварительным данным, столкнулись три автомобиля, два из которых — грузовых. Движение в сторону Екатеринбурге ограничено», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». На месте происшествия работают автоинспекторы. Они выясняют точные обстоятельства аварии.