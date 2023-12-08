Два грузовика столкнулись на трассе Екатеринбург-Тюмень

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Поселок Аган. Нижневартовский район, снег, зимняя дорога, трасса, указатель, аган
Авария произошла на 27 км автодороги (архивное фото) Фото:

На 27 километре трассы Екатеринбург-Тюмень столкнулись два грузовика и легковая машина. Из-за этого на участке дороги ввели временное ограничение для движения транспорта, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

«По предварительным данным, столкнулись три автомобиля, два из которых — грузовых. Движение в сторону Екатеринбурге ограничено», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области».

На месте происшествия работают автоинспекторы. Они выясняют точные обстоятельства аварии.

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На 27 километре трассы Екатеринбург-Тюмень столкнулись два грузовика и легковая машина. Из-за этого на участке дороги ввели временное ограничение для движения транспорта, сообщили в УГИБДД по Свердловской области. «По предварительным данным, столкнулись три автомобиля, два из которых — грузовых. Движение в сторону Екатеринбурге ограничено», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». На месте происшествия работают автоинспекторы. Они выясняют точные обстоятельства аварии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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