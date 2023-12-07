Курганские студенты-медики займутся научными исследованиями

08 декабря 2023 в 15:59 Размер текста - 17 +

Глава депздрава Алексей Сигидаев провел занятие у студентов-медиков Фото: Анна Майорова © URA.RU Студенты-медики и ординаторы из Курганской области займутся научными исследованиями. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев по итогам занятия со слушателями кафедры клинических дисциплин Тюменского государственного медицинского университета, которая работает в Кургане. «Поговорили про развитие научной деятельности на базе Курганской области. Договорились на очередном занятии по клиническому разбору в областной клинической больнице проанализировать предложения по научным исследованиям, научным руководителям и наставничеству. Все ребята изъявили желание прийти со своими идеями», — написал Сигидаев на своей странице во «ВКонтакте». Глава депздрава провел занятие и побеседовал с медиками о модернизации системы здравоохранения. Услышал ряд предложений по целевому распределению, по работе со студентами старших курсов, как целесообразно распределять квоты на целевое обучение. Он отметил, что все слушатели выразили готовность вернуться в Курганскую область после обучения, привезти с собой инновации. «Все из них на сегодняшний день трудоустроены, за это спасибо главным врачам, которым я это поручал», — подчеркнул Сигидаев. URA.RU писало, что в Кургане с 1 сентября 2017 года работает базовая кафедра ТМГУ. Студенты по специальности «Лечебное дело» 6-го курса на кафедре осваивают дисциплины: «Госпитальная терапия» обучение проходят в ГБУ «Курганская областная клиническая больница»; «Поликлиническая терапия» — в ГБУ «Курганская поликлиника №1»; «Гериатрия» — ГБУ «Курганский областной госпиталь для ветеранов войн». Руководит кафедрой Алексей Сигидаев. Губернатор Курганской области Вадим Шумков особое внимание уделяет повышению профессионализма медиков, а также ремонтам и оснащению больниц. Шумков поручил возобновить цикл обучения для медработников. Директор департамент здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев провел занятие у медиков-ординаторов Фото: Алексей Сигидаев, https://vk.com/id817753284?_smt=friends%3A1 Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Студенты-медики и ординаторы из Курганской области займутся научными исследованиями. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев по итогам занятия со слушателями кафедры клинических дисциплин Тюменского государственного медицинского университета, которая работает в Кургане. «Поговорили про развитие научной деятельности на базе Курганской области. Договорились на очередном занятии по клиническому разбору в областной клинической больнице проанализировать предложения по научным исследованиям, научным руководителям и наставничеству. Все ребята изъявили желание прийти со своими идеями», — написал Сигидаев на своей странице во «ВКонтакте». Глава депздрава провел занятие и побеседовал с медиками о модернизации системы здравоохранения. Услышал ряд предложений по целевому распределению, по работе со студентами старших курсов, как целесообразно распределять квоты на целевое обучение. Он отметил, что все слушатели выразили готовность вернуться в Курганскую область после обучения, привезти с собой инновации. «Все из них на сегодняшний день трудоустроены, за это спасибо главным врачам, которым я это поручал», — подчеркнул Сигидаев. URA.RU писало, что в Кургане с 1 сентября 2017 года работает базовая кафедра ТМГУ. Студенты по специальности «Лечебное дело» 6-го курса на кафедре осваивают дисциплины: «Госпитальная терапия» обучение проходят в ГБУ «Курганская областная клиническая больница»; «Поликлиническая терапия» — в ГБУ «Курганская поликлиника №1»; «Гериатрия» — ГБУ «Курганский областной госпиталь для ветеранов войн». Руководит кафедрой Алексей Сигидаев. Губернатор Курганской области Вадим Шумков особое внимание уделяет повышению профессионализма медиков, а также ремонтам и оснащению больниц. Шумков поручил возобновить цикл обучения для медработников.