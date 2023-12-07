В Тюмени откроется кафе с гаданиями на картах Таро

В Тюмени откроется эзотерическое кафе, где вместе с едой и напитками гости получат предсказание от карт Таро. Об этом URA.RU рассказала руководитель кофейни Маргарита Подымова.
«У нас можно будет получить предсказание на картах Таро, с помощью славянской магии, свечной магии, узнать матрицу души, высчитать свое предназначение по нумерологии. Десерты мы тоже представим авторские — с волшебным аметистами из сахара. Концепция проста — вместе с напитком гость получает предсказание от бариста, на длительные сеансы будет онлайн-запись», — сообщила URA.RU Маргарита Подымова.
Кафе начнет работать 15 декабря. Как отмечают создатели концепции, гадать на кофейной гуще в нем не планируют.
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