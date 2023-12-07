07 декабря 2023

В Тюмени откроется кафе с гаданиями на картах Таро

© Служба новостей «URA.RU»
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Гадалка и ее карты. Екатеринбург, карты, гадание, будущее, магия, астрал, таро, дьявол
Вместе с заказом бариста выдаст гостю карту Таро и предскажет по ней день Фото:

В Тюмени откроется эзотерическое кафе, где вместе с едой и напитками гости получат предсказание от карт Таро. Об этом URA.RU рассказала руководитель кофейни Маргарита Подымова.

«У нас можно будет получить предсказание на картах Таро, с помощью славянской магии, свечной магии, узнать матрицу души, высчитать свое предназначение по нумерологии. Десерты мы тоже представим авторские — с волшебным аметистами из сахара. Концепция проста — вместе с напитком гость получает предсказание от бариста, на длительные сеансы будет онлайн-запись», — сообщила URA.RU Маргарита Подымова.

Кафе начнет работать 15 декабря. Как отмечают создатели концепции, гадать на кофейной гуще в нем не планируют.

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В Тюмени откроется эзотерическое кафе, где вместе с едой и напитками гости получат предсказание от карт Таро. Об этом URA.RU рассказала руководитель кофейни Маргарита Подымова. «У нас можно будет получить предсказание на картах Таро, с помощью славянской магии, свечной магии, узнать матрицу души, высчитать свое предназначение по нумерологии. Десерты мы тоже представим авторские — с волшебным аметистами из сахара. Концепция проста — вместе с напитком гость получает предсказание от бариста, на длительные сеансы будет онлайн-запись», — сообщила URA.RU Маргарита Подымова. Кафе начнет работать 15 декабря. Как отмечают создатели концепции, гадать на кофейной гуще в нем не планируют.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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