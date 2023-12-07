Где задать вопрос Дмитрию Артюхову перед «Прямой линией»

Артюхову перед «Прямой линией» поступило более 500 вопросов от ямальцев

08 декабря 2023 в 17:24 Размер текста - 17 +

Дмитрий Артюхов ответит на вопросы ямальцев 10 декабря Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов пообщается с жителями округа в эфире «Прямой линии», трансляция которой пройдет 10 декабря. Что волнует ямальцев и где можно задать вопрос губернатору, читайте в материале URA.RU. Что волнует ямальцев В адрес губернатора от жителей Ямала уже поступило более 500 вопросов. Чаще всего вопросы касаются проблем образования, например, Анастасия Леонтьева из Тарко-Сале интересуется, когда в школах округа будет односменное пятидневное обучение. А Олеся Лосинская из Ноябрьска спрашивает, почему проект старшей школы для старшеклассников осуществляется без учета мнения родителей. Вопросы переселения из ветхого жилья и льготной ипотеки. Так, Антон Вокуев из Салехарда интересуется, как будет работать программа «Арктическая ипотеки», если в округе практически не строят коммерческое жилье. Меры поддержки особенных детей. Севиль Смирнова из Надыма замечает, что после 18 лет меры поддержки на особенных детей перестают распространятся и просит губернатора рассмотреть возможность об их продлении, а надымчанка Ангелина Шестакова просит приглашать специалистов для реабилитации таких детей непосредственно на Ямал. Недостаток узких специалистов-медиков. Анастасия Черванская из Лабытнанги сообщает, что в городе нет детского аллерголога и интересуется, как получить направление на обследование за пределами региона. Использование карты «Морошка». Юлия Пестова из Надыма интересуется, почему посещение детских секций возможны только при использовании карты. Где задать вопрос губернатору в соцсетях Дмитрия Артюхова (Telegram, «ВКонтакте», «Одноклассники» под постами с анонсом эфира);

в личных сообщениях;

через горячую линию «Ямал-Медиа», отправив сообщение SMS, Telegram или в Viber по номеру 8 (919) 556-60-80.

Эфир «Прямой линии» будет транслироваться на странице губернатора ЯНАО и в паблике «Ямал-Медиа» в социальной сети «ВКонтакте». Начало эфира в 19:00 10 декабря. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов пообщается с жителями округа в эфире «Прямой линии», трансляция которой пройдет 10 декабря. Что волнует ямальцев и где можно задать вопрос губернатору, читайте в материале URA.RU. В адрес губернатора от жителей Ямала уже поступило более 500 вопросов. Чаще всего вопросы касаются проблем образования, например, Анастасия Леонтьева из Тарко-Сале интересуется, когда в школах округа будет односменное пятидневное обучение. А Олеся Лосинская из Ноябрьска спрашивает, почему проект старшей школы для старшеклассников осуществляется без учета мнения родителей. Вопросы переселения из ветхого жилья и льготной ипотеки. Так, Антон Вокуев из Салехарда интересуется, как будет работать программа «Арктическая ипотеки», если в округе практически не строят коммерческое жилье. Меры поддержки особенных детей. Севиль Смирнова из Надыма замечает, что после 18 лет меры поддержки на особенных детей перестают распространятся и просит губернатора рассмотреть возможность об их продлении, а надымчанка Ангелина Шестакова просит приглашать специалистов для реабилитации таких детей непосредственно на Ямал. Недостаток узких специалистов-медиков. Анастасия Черванская из Лабытнанги сообщает, что в городе нет детского аллерголога и интересуется, как получить направление на обследование за пределами региона. Использование карты «Морошка». Юлия Пестова из Надыма интересуется, почему посещение детских секций возможны только при использовании карты. Эфир «Прямой линии» будет транслироваться на странице губернатора ЯНАО и в паблике «Ямал-Медиа» в социальной сети «ВКонтакте». Начало эфира в 19:00 10 декабря.