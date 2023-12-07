Где задать вопрос Дмитрию Артюхову перед «Прямой линией»

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов пообщается с жителями округа в эфире «Прямой линии», трансляция которой пройдет 10 декабря. Что волнует ямальцев и где можно задать вопрос губернатору, читайте в материале URA.RU.
Что волнует ямальцев
В адрес губернатора от жителей Ямала уже поступило более 500 вопросов. Чаще всего вопросы касаются проблем образования, например, Анастасия Леонтьева из Тарко-Сале интересуется, когда в школах округа будет односменное пятидневное обучение. А Олеся Лосинская из Ноябрьска спрашивает, почему проект старшей школы для старшеклассников осуществляется без учета мнения родителей.
Вопросы переселения из ветхого жилья и льготной ипотеки. Так, Антон Вокуев из Салехарда интересуется, как будет работать программа «Арктическая ипотеки», если в округе практически не строят коммерческое жилье.
Меры поддержки особенных детей. Севиль Смирнова из Надыма замечает, что после 18 лет меры поддержки на особенных детей перестают распространятся и просит губернатора рассмотреть возможность об их продлении, а надымчанка Ангелина Шестакова просит приглашать специалистов для реабилитации таких детей непосредственно на Ямал.
Недостаток узких специалистов-медиков. Анастасия Черванская из Лабытнанги сообщает, что в городе нет детского аллерголога и интересуется, как получить направление на обследование за пределами региона.
Использование карты «Морошка». Юлия Пестова из Надыма интересуется, почему посещение детских секций возможны только при использовании карты.
Где задать вопрос губернатору
- в соцсетях Дмитрия Артюхова (Telegram, «ВКонтакте», «Одноклассники» под постами с анонсом эфира);
- в личных сообщениях;
- через горячую линию «Ямал-Медиа», отправив сообщение SMS, Telegram или в Viber по номеру 8 (919) 556-60-80.
Эфир «Прямой линии» будет транслироваться на странице губернатора ЯНАО и в паблике «Ямал-Медиа» в социальной сети «ВКонтакте». Начало эфира в 19:00 10 декабря.
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